Jak klimatická změna ovlivní kolumbijskou kávu? Pěstování se přesune výš, což se dotkne současných pěstitelů

Pokud váš den začíná šálkem kávy, je dost pravděpodobné, že pochází právě z Kolumbie. Ta je totiž třetím největším producentem kávy na světě. Nová studie provedená na University of Illinois se zabývala tím, jaký vliv na pěstování kávy bude mít v následujících desetiletích změna klimatu. O studii, zveřejněné v žurnálu Agricultural Systems , informuje University of Illinois

Káva se v Kolumbii v současnosti pěstuje v různých nadmořských výškách, a to i přes to, že výše položené oblasti jsou pro kávu považovány za méně vhodné. „Podle našich zjištění je velmi pravděpodobné, že klimatická změna bude mít dopad na to, jak se káva bude pěstovat v nížinách a jak ve vyšších nadmořských výškách. Očekáváme, že do poloviny století budou nížiny změnou klimatu zasaženy nejvíce a že tisíce pěstitelů kávy přijdou o hlavní zdroj svého příjmu. Celková produkce kávy v Kolumbii ale pravděpodobně klesat nebude,“ říká Sandy Dall'Erba, spoluautor studie.

Autoři studie analyzovali data z let 2007-2013 a zabývali se vlivem teploty a srážek na sklizeň v různých nadmořských výškách. Zároveň vypracovali model, který předpovídá vývoj klimatu v letech 2042 – 2061 a umí ho zasadit do kontextu s produkcí kávy v různých oblastech, kde se v současnosti káva pěstuje.

Očekává se, že celkově produkce kávy do roku 2061 vzroste o 7,6 %. Studie ale zároveň dochází k tomu, že nárůst produkce kávy bude o 16 % vyšší v oblastech s vyšší nadmořskou výškou (zhruba 1500 metrů nad mořem) a naopak o 8,1 % poklesne v nížinách. To znamená, že klimatická změna bude mít za následek přesun produkce kávy do oblastí, které jsou v současnosti považované za ne zcela vhodné pro její pěstování. Oblasti, kde se káva pěstuje nyní, budou pro kávu naopak příliš teplé a suché.

„Má rodina má farmu zhruba 1900 metrů nad mořem. Před dvaceti lety by lidé považovali tuto oblast za nevhodnou pro pěstování kávy. V současnosti tu ale kávu pěstujeme a každoročně máme čím dál větší sklizeň,“ komentuje tato zjištění Ceballos-Sierra, další autor studie.

Podle tohoto modelu bude mít změna klimatu negativní dopad na zhruba 550 000 malých pěstitelů kávy. Autoři ale dodávají, že se novým podmínkám mohou farmáři alespoň částečně přizpůsobit – například častějším zavlažováním, zastíněním plodin nebo přechodem na jiné odrůdy kávy, v nejhorším případě potom přechodem k jiným plodinám. Studie také uvádí, že jsou její zjištění aplikovatelná i na jiné země, v nichž se pěstuje káva, jako jsou Havaj, Kalifornie, Portorico nebo USA.

