Jak má myslivec doložit uloveného srnce? Uříznutým slechem už letos, nebo fotkou z mobilu za rok?

DAG 20.4.2021 07:22

Myslím, že tento článek je vcelku vyvážený. A konečně si dal někdo práci a oba návrhy, sice ne do hloubky, porovnal.

Jen poznámka. V článku zaznělo, že pokud se schválí ministerská novela, tak se vše posune o rok. Chci jen poznamenat, že jestli, začne platit přílepek od paní Balcarové, tak jen udělat posudky na honitby bude trvat víc jak rok a navíc nastane naprostý chaos, protože není nachystáno vůbec nic.



Odevzdávání markantů u divočáků je prováděna na krajskou veterinu, kde dělají vyšetření na trichinelozu. Zde mohou pírka také zlikvidovat jako biologický odpad. Zatímco markanty z ostatní zvěře se mají odevzdávat na obec s rozšířenou působností. Vidím tu radost až se tam každé pondělí budou trousit myslivci a budou krvavé pytlíky dávat úřednictvu(všimněte si genderově vyváženého pojmenování úřední osoby;) Navíc ze zákona je nutné jej likvidovat jako biologický odpad.

Co na mě z článku celkem zapůsobilo, bylo že pod odstavcem kde je vysvětlen smysl novely možné postihy a jak bude fungovat, je sloupec s názvem kritika.

Zde se vyjadřují organizace proč tuto novelu odmítnout, ale vůbec s neodkazují na smysl a funkčnost té novely. To jest snížení stavu spárkaté zvěře a předkládají požadavek na vyškrtnutí některých druhů živočichů ze seznamu zvěře a snížení výměry honiteb. První co mě napadlo je, že to je mimo téma a že jde v podstatě o to se svést na vlně změny zákona a prosadit jen své zájmy. Ovšem je to možná jen shoda toho, jak autorka článek sestavila.



Odpovědět