Mirek Hauzr: Jaký zákon, taková myslivost

Svatá Prostoto 20.4.2021 11:40

"Má své stanovy a když si to nastaví, tak můžou mít schůzi každý týden. Povinnost vlastníka přihlásit se do honebního společenstva je bič na vlastníka ne na myslivce."



To je samozřejmě nesmysl. Povinnost mít VH NEJMÉNĚ jednou do roka je zcela ok a běžná. Současně jako taková v ničem nebrání častějšímu konání VH. Ta formulace "zpravidla" je vychcanost nej řádu, bo v takovém případě by se někteří členové jejího konání nemuseli dočkat nikdy.



Co se týče členství, opět je zcela ok, když "bazálním" stavem věcí je to, že členem se vlastník stává až poté, co o to projeví zájem (a současně na toto má nárok), a ne že musí někam posílat lejstro, že o to nestojí. To je stejný typ výjebu jako když je ve smlouvě ustanovení o její automatické prolongaci, pokud jedna ze stran nějakým krkolomným a obtěžujícím způsobem toto neodmítne. Tudy fuck ne.



Zrovna tyto dva návrhy považuji za zcela opodstatněné a v souladu s dobrými mravy.

