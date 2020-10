Jak na solární budoucnost odpoví půda? Zkoumají to badatelé z NREL

Pavel Hanzl 19.10.2020 10:19

Je to skutečně dost tendenční.

Skrývka ornice pod fve elektrárnou se u nás skutečně nedělá, nevím, kde to vzali.

Drtivá většina výkonových fve parků se insataluje na pouštích, kde o žádné zemině není vidu slechu.

V husté zástavbě se montují na střechy a nad zpevněné plochy, takže taky zcela mimo.

Zajímavé by bylo srovnání, co kdyby se stejný výkon vyráběl v jaderkách.

To by území zničené těžbou a zpracování uranu asi bylo taky gigantické, především likvidace vyhořelého paliva i samotných reaktorů by bylo x násobně horší, než co popisují o fve.

Odpovědět