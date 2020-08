Jak snížit kolize ptáků s větrnými elektrárnami? V Norsku úspěšně otestovali natření listu rotoru načerno

Břetislav Machaček 31.8.2020 11:15

Ono to nejsou pouze pomatenci, ale hlavně nová lobby OZE podnikatelů.

Bez dotací a podpor by to byly pouze místní a doplňkové zdroje. Tak se

z toho stal energetický směr a cíl. Vše se vším souvisí a je dobře, že to

vyzkoumali Norové. Přijít na to my, tak se to ututlá a Němci to rači ani

nezkoumají. Tak vypadá každá ideologie, když se brání faktům a realitě.

Nezkoumají raději ani vliv na mořské živočichy v pobřežních vodách plných

těch větrníků a to, že to bývaly místa k jejich rozmnožování a k lovu.

Srovnání s nezabezpečenými sloupy elektrických rozvodů pokulhává v tom,

že mnohde se ty úpravy už staly a stále se montují nové, ale ty vrtule

jaksi pouze k těm sloupům přibyly a k těm vrtulím zase ty sloupy, pokud

nejsou připojeny kabely, které mimochodem z hlediska zátěže přírody

díky plastovým izolacím plných jedovatých samozhášecích látek nejsou

nic moc ekologické. Budoucí likvidace kabelových propojení větrníků

v moři bude jednou velkým oříškem. Plast vrtulí rovněž a to nehledím

na to, že za dobu životnosti se uvolňuje ve formě mikroskopických

částeček a putuje s větrem do našich plic.Jediný čistý zdroj je ten,

který není a všechny ostatní jsou minimálně nečisté při výrobě a

při likvidaci. Otázkou je míra závažnosti daných škodlivin a jejich

množství. Propagace zdánlivě čistých,neškodných a dotovaných zdrojů

je momentálně stejně škodlivé, jako lpět na fosilních palivech. Já

fandím jádru v rukou moudrých a spolehlivých lidí a mám třeba obavy

z malých jaderných zdrojů řídících se pouze ekonomickými pravidly.

Fandím spíše velkým zdrojům s mnohonásobným jištěním a spolehlivou

obsluhou o čemž u tisíců malých zdrojů pochybuji.

Odpovědět