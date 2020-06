Japonsko se stává globální tržnicí v obchodu s ohroženými druhy

Licence | Některá práva vyhrazena

Poté, co se exotická zvířata dostanou k chovatelům do Japonska, získají tím legální statut chovaného zvířete. Jejich původ se dál nezkoumá. A jako „čisté“ je pak řádově menší problém je znovu vyvézt nebo odprodat do jiné země.