Jedna ze tří nejcennějších ptačích lokalit v Brně má ustoupit rozšíření průmyslové zóny

David Hromádko 15.2.2021 11:44

Zde je trochu zvláštní, že město při vypracovávání územního plánu asi nekonzultovalo zařazení této lokality do zástavby ani s místním odborem ŽP. Pokud tam sedí alespoň trochu rozumný člověk, tak mu musí být jasné, že jakákoliv výstavba by zde při dodržení podmínek ochrany přírody nebyla možná. Pokud se na lokalitě vyskytuje zvláště chráněný druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, tak je jakákoliv rušivá činnost (natož výstavba) zakázaná a nereálná. Potom je jasné, že by zde žádný projekt nemohl vzniknout. Brno si zbytečně přidělalo práci tím, že prostě při soupisu územního plánu na danou lokalitu neposlalo žádného člověka z odboru ŽP, který by jim to v rámci své práce řekl a nebo, pokud si nebyli jistí, tak si mohli nechat zpracovat biologický průzkum od AOPK. Teď budou zbytečně růst náklady na přepracování územního plánu, který je v tomhle případě nesmysl a bude se jen prodlužovat doba jeho schválení. Zde Brno prostě udělalo základní chybu a do územního plánu zařadilo lokality bez předchozího průzkumu a to je chyba. Věřím, že lokalita má velkou šanci na záchranu - minimálně území s výskytem břehulí a vlh, protože zastavovat území s prokázaným výskytem zvláště chráněného druhu nemůže snad nikdo "nepozorovaně" schválit. A pro Brno a jeho úředníky je to cenné ponaučení, že příště dělat územní plán "od stolu" se nemusí vyplácet, zejména u lokalit po bývalé těžbě, u kterých se dlouhodobě ukazuje že mohou být druhově velice cenné a bohaté.

