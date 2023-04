Jednatel Mladé RP řekl, že nebezpečný odpad z Milovic firma zlikvidovala zákonně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Společnost Mladá RP podle jednatele Oldřicha Fialy kriminalistům doloží, že nebezpečný eternit v bývalém vojenském areálu Milovice-Mladá na Nymbursku skončil na skládce, tedy přesně podle zákona. Fiala to řekl serveru Seznam Zprávy . Společnost bourala budovy v areálu od roku 2012 do roku 2014. Podle státního zástupce byl materiál ze zbouraných objektů po sovětské armádě nadrcen a rozvezen po celém areálu. Obsahoval přitom nebezpečný azbest. Policie zatím nikoho neobvinila. Případ prověřují kriminalisté pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady a z podvodu.

"My jsme čistí, nevidím nikde problém. Absolutně se nebojím, že by na nás dopadlo trestní stíhání. My jsme svoji práci udělali," řekl Fiala serveru. Azbest podle něj zřejmě pochází z černých skládek nebo ho tam podvodně navezly firmy, se kterými Mladá RP na demolicích spolupracovala. Eternit z bouraných budov podle něj skončil na skládce. "Máme na to papíry přímo ze skládky," uvedl jednatel.

Mladá RP si na demolice a likvidaci odpadů najala například firmu Prestige Investment. Tato společnost podle Seznam Zpráv provozovala v areálu například drtičku odpadů, která z cihel, betonů nebo dlažby vytvářela směs - recyklát. V takové směsi rozvezené po mnoha místech vojenského prostoru policisté a odborníci z České inspekce životního prostředí objevili azbest, uvedl web. Mladá RP podle Fialy s Prestige Investment ukončila spolupráci, navážela podle něj do vojenského prostoru i odpady z dalších staveb mimo Milovice. Miloslav Limpauch, majitel firmy Prestige Investment, se ke kauze příliš nechtěl vyjadřovat. „Ale můžu říct, že jestli se někde našel azbest, tak za to necítím zodpovědnost. Naopak se cítím poškozený tím, že mě do toho někdo zatahuje,“ citují ho Seznam Zprávy.

Smlouvu o dlouhodobém pronájmu bývalého vojenského prostoru uzavřel Středočeský kraj s firmou Mladá RP v prosinci 2010. Firma měla areál využívat 40 let, za což zaplatila dopředu 25 milionů Kč. Hejtmanství jí v roce 2016 za krajské vlády hnutí ČSSD a KSČM vypovědělo smlouvu kvůli nedodržení termínů pro demolice. Společnost ale tvrdila, že podmínky neporušila.

RP Mladá budovy bourala od roku 2012 do roku 2014. Veškerá suť byla tehdy této společnosti prodána za jednu korunu a firma se zavázala zajistit likvidaci suti podle platné legislativy. Součástí dohody byl závazek firmy RP Mladé o dočištění pozemků a protřídění a zlikvidování skladovacích míst s uloženou sutí.

reklama