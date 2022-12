Jihlava rozšířila skládku odpadu za 30 milionů korun, zaplní se za 14 let

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ropable / Wikimedia Commons

Jihlava nechala rozšířit skládku komunálního odpadu v Henčově, městská firma za to zaplatila 30 milionů korun. Pokud se na skládce bude dál ročně ukládat okolo 35 000 tun odpadu jako dosud, zaplní se asi za 14 let. Ovlivnit to ale mohou i změny legislativy, která se týká nakládání s odpady. Nyní se zákaz skládkování v podstatě v nezměněné podobě posunul až na rok 2030, sdělil ČTK mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Městská skládka u Henčova funguje 22 let, kromě Jihlavy se tam vozí odpad z dalších desítek obcí. Uloženo tam je zhruba 560 000 metrů krychlových odpadu. Skládku pracovníci rozšířili ve směru k Novým Domkům a letišti. V nově připravené části je místo pro 385 000 metrů krychlových odpadků.

Kvůli stavbě nové části skládky byl provoz v areálu omezený od letošního června, ke standardnímu chodu se tam městské služby vrátily v tomto týdnu. V areálu skládky je kompostárna a překladiště separovaných odpadů, například skla a pneumatik.

Za odvážení odpadu platí Jihlavané roční poplatek 804 korun na hlavu. Obyvatelům, kteří splní podmínky programu zodpovědného nakládání s odpady, dává radnice slevu 100 korun. Požádat například mohou o snížení frekvence vyvážení popelnic. Změnu poplatku zatím vedení města neplánuje. Vyplývá to z tiskové zprávy na jeho webu.

