Jihlavské zoo se ani po měsíci nepovedlo chytit rysa, je asi pořád blízko města

Chovatelům z jihlavské zoologické zahrady se zatím nepovedlo odchytit samici rysa ostrovida, která ze zoo utekla krátce před Vánoci. Překonala oplocení, když šplhala vysoko do stromů. Podle různých zpráv, které dostává zoo od lidí, se rys zřejmě pohybuje do pěti kilometrů od Jihlavy, řekla Simona Kubičková z marketingového oddělení zoo. Rysa zachytila i fotopast myslivců.

"Lidé nám sem tam napíšou či zavolají, že rysa zahlédli nebo našli nějaké pobytové znaky. Všechno se to prověřuje," uvedla Kubičková. Nalezené stopy se dají vyfotit nebo si je zoologové zajedou prohlédnout na místo. Obtížněji se podle ní ověřuje to, jestli někdo skutečně rysa zahlédl nebo jestli to nemohlo být jiné větší zvíře. Podle Kubičkové je potřeba vytipovat lokalitu, kde se samice pohybuje, teprve pak by bylo možné připravovat nějaký způsob odchytu.

Samice rysa si zřejmě dokáže venku obstarat nějakou potravu, mohl by to být třeba zajíc. "Je to zvíře, které je z naší přírody. Může být pro ni složitější sehnat potravu, ale víceméně, pokud si poradila doteď, asi je úspěšná," řekla Kubičková. Připomněla to, že rys se dostal ze zoo v době, kdy byl také sníh.

Jihlavská zoo měla dva rysy ostrovidy, matku s dcerou. Utekla mladší samice, podle Kubičkové překonala nečekaně velkou vzdálenost. Tato samice by se zřejmě mohla zapojit do chovného programu, pokud by to doporučil koordinátor, který vede plemennou knihu tohoto druhu.

Samice rysa podle zoologů není nebezpečná pro lidi, je to plaché zvíře. Lidé by se jí ale neměli snažit sami odchytit, ve stresu by se mohla bránit. Měli by kontaktovat zoologa zahrady.

Zoologická zahrada je příspěvkovou organizací města. Vloni jejími branami prošlo 353.300 lidí, zatím nejvíc.

