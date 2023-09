Jiřická nádrž v Novohradských horách se stane zvláště chráněným územím

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jiřická nádrž v jihočeských Novohradských horách získá zvláštní územní ochranu. Podle vědců, kteří vyšší ochranu požadovali, je to výjimečná lokalita, kde žijí chránění živočichové. Status zvláště chráněného území připravuje pro nádrž odbor životního prostředí jihočeského krajského úřadu, informovala mluvčí českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR Daniela Procházková.

Vědci kritizovali fakt, že Jiřická nádrž slouží ke komerčnímu rybolovu, kvůli němuž tam provozovatel vysazuje nepůvodní druhy. Proto sepsali petici, v níž požadovali přísnější ochranu lokality. Původně po vedení kraje požadovali, aby se Jiřická nádrž stala součástí nově vyhlášené Přírodní památky Pohoří na Šumavě.

"Vyjasnili jsme si, že z procesních důvodů je velmi problematické do této přírodní památky nyní nádrž zařadit. Nicméně mezi námi panuje jednoznačná shoda na tom, že Jiřická nádrž a její bezprostřední okolí má mít efektivnější statut ochrany a že se na tom bude pracovat," uvedl ředitel Biologického centra Libor Grubhoffer.

Jiřická nádrž by se měla stát zvláště chráněným územím do tří let. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) ale také uvedl, že stále existuje varianta, že by na místě mohla vzniknout chráněná krajinná oblast.

Jednou z hlavních priorit kraje tak zůstává zachovat vysokou kvalitu pitné vody. Vodní toky z oblasti Přírodního parku Novohradské hory představují 60 procent objemu vody přitékající do nádrže Římov, která zásobuje pitnou vodou velkou část Českobudějovicka. "Dohodli jsme se na tom, že budeme s krajem úzce spolupracovat. Aktuálně připravíme návrh na složení rybí obsádky a vhodného hospodaření na Jiřické nádrži,“ řekl ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra Jiří Peterka.

reklama