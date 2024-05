Do sčítání motýlů v Česku se může poprvé zapojit veřejnost. Akce začíná 3. června

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | u278 / Flickr "Za měsíc se dá při troše snahy vypracovat z režimu naprostý neználek, kdy je člověk rád, že vůbec pozná, že je to motýl, až na úroveň, kdy dokáže některé druhy určit rovnou za letu," řekl koordinátor skupiny JARO v Královéhradeckém kraji David Číp. K pozorování se nejlépe hodí přírodní zahrady, louky, parky, meze, ale třeba i hřbitovy, okolí železničních tratí a vlakových nádraží, příkopy u silnic nebo staré lomy.

V Česku začíná sčítání takzvaných denních motýlů, do kterého se může poprvé zapojit veřejnost. Bude se konat na jaře a v létě, první etapa začne 3. června. Cílem je zlepšit ochranu motýlů, kteří z přírody rychle mizí, řekla ČTK hlavní koordinátorka celorepublikové akce Martina Skohoutilová z Mezinárodní ochranářské skupiny JARO. Ta akci zastřešuje a na projektu spolupracuje s vědci z České společnosti entomologické, Společnosti pro ochranu motýlů a Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.Zájemci se mohou před začátkem ostré fáze projektu zorientovat v problematice na webu . Jarní sčítání je naplánované od 3. do 9. června, kdy si sčitatelé za vhodného počasí vyčlení půl hodiny na sledování motýlů. Trénink před akcí není povinný.

"S přípravou je dobré začít už teď a seznamovat se s motýly na fotografiích nebo přímo venku, aby údaje o motýlech byly co nejpřesnější. Proto spouštíme trénink, aby mohl každý do ostré půlhodinky na začátku června vběhnout připravený. Za měsíc se dá při troše snahy vypracovat z režimu naprostý neználek, kdy je člověk rád, že vůbec pozná, že je to motýl, až na úroveň, kdy dokáže některé druhy určit rovnou za letu," řekl koordinátor skupiny JARO v Královéhradeckém kraji David Číp.

Odborníci připravili několik úrovní projektu tak, aby se mohl zapojit každý. "Význam má i to, když lidé žádného motýla pozorovat nebudou, protože právě i tyto údaje, kde motýly už nenajdeme, jsou důležité pro jejich lepší podporu. Čím více údajů se podaří získat, tím lépe," sdělil Zdeněk Faltýnek Fric z Entomologického centra Akademie věd.

Podle organizátorů se může do sčítání zapojit každý, a to i bez předchozích zkušeností a nutnosti registrace. Stačí si vytisknout sčítací list a zaškrtávat druhy ze základního nebo rozšířeného seznamu nebo čárkovat jejich počty. Výsledky pozorování budou lidé vkládat do formuláře na webu www.motylipulhodinka.cz, on-line formulář lze použít i rovnou, uvedli organizátoři.

"K pozorování se nejlépe hodí přírodní zahrady, louky, parky, meze, ale třeba i hřbitovy, okolí železničních tratí a vlakových nádraží, příkopy u silnic nebo staré lomy. Čím více ploch, kde kvetou divoké druhy rostlin, tím lépe. Naopak s oblibou zakládané takzvané motýlí louky tvořené různými severoamerickými druhy rostlin, které ale naše housenky motýlů nedokáží využít, žádnou zárukou úspěchu být nemusí," uvedl Fric.

Jde o první ročník akce Motýlí půlhodinka, která se bude konat každoročně dvakrát do roka, na jaře a v létě. "Sčítání motýlů probíhá již řadu let, tato akce je ale jedinečná tím, že se do ní může zapojit úplně každý včetně dětí či škol, tedy nejen odborníci," řekl ČTK Číp.

Vědci i ochránci přírody vnímají motýly jako ukazatele zdravé krajiny, motýli patří také mezi důležité opylovače, bez kterých se příroda neobejde. Další letošní Motýlí půlhodinka se bude konat 15. až 21. července a bude zaměřena na letní druhy.

