Jurečka: Dohoda k emisním povolenkám je pozitivní, umožní fond pro domácnosti

Nová dohoda EU o emisních povolenkách umožní od roku 2025 spustit sociální klimatický fond s dotacemi pro domácnosti. Ve fondu bude minimálně 50 miliard korun, uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Unijní dohodu označil za pozitivní krok pro budoucnost, výnosy z prodejů povolenek pro Česko podle něj v příštích letech vzrostou zhruba na 1,25 bilionu korun.

"Dohoda dává klíčové odpovědi na to, jak dál fungovat v systému emisních povolenek a emisí u veřejných budov a ostatních budov. Dává také dostatečný časový prostor pro to, abychom se mohli jako jednotlivé státy na to připravit. Vytváří i finanční prostředky," řekl dnes k dohodě Jurečka.

Dohoda podle něj umožní spuštění nového klimatického fondu, z něj budou moci domácnosti financovat některé ekologické úpravy. Fond by podle něj měl začít fungovat od roku 2025, kdy by ministerstvo životního prostředí mělo začít vypisovat první výzvy. Celkově bude ve fondu k dispozici nejméně 50 miliard korun.

Jurečka také upozornil, že dohoda od roku 2026 počítá se sledováním uhlíkové stopy u výrobců jak ze států EU, tak i třetích zemí. To podle ministra narovná konkurenční prostředí. Ujistil, že teplárenství má zajištěný nárok na dodatečných 30 procent bezplatných povolenek, pokud bude mít plán přechodu na klimatickou neutralitu

Odmítl kritiku opozice, že dohoda je nevýhodná pro ČR. Podle Jurečky jde o populismus, protože současná vláda jednala v rámci mantinelů nastavených předchozí vládou.

EU se o víkendu předběžně dohodla na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Přihlásila se tím k ústřednímu bodu své Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je učinit unijní ekonomiku do poloviny století uhlíkově neutrální. Systém obchodování s povolenkami se nyní bude vztahovat i na vytápění a na silniční dopravu, neunikne mu ani námořní doprava. Unie zároveň zrychlí tempo, jakým firmy z různých odvětví budou muset snižovat škodlivé emise. Ekonomické dopady přechodu na čistší energetiku má spotřebitelům pomoci mírnit nově zřízený klimatický fond.

