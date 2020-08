Kam se starými pneumatikami? Postavme z nich nové silnice

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | jeh amm ink / jeh amm ink / Flickr.com Na 99,5 % objemu recyklované směsi připadá jen 0,5 % pneumatik. Z toho by se mohlo zdát, že pneumatiky jsou ve směsi jen na „okrasu", ale jejich význam je pro soudržnost materiálu zásadní.

Australští inženýři v praxi otestovali model pokročilé recyklace, která komplexnímu a na zpracování poněkud obtížnému odpadu, starým pneumatikám, dává nový smysl a využití. Budují z nich nové silnice a opravují ty staré. Píše o tom ScienceAlert

Přesněji, tým Mohammada Saberiana Boroujeniho z melbournské RMIT zpracovává pro průmyslové využití hned dva nepříjemné odpady: pneumatiky a stavební suť. Obojí s pomocí těžké techniky drtí na prach a vzniklý směsný substrát pak využívá jako flexibilní podkladově-krycí penetrační materiál pro stavbu silnic. Směs má tu výhodu, že je funkčně odolnější než prostý asfalt. Méně praská a je v podmínkách australského klimatu stabilnější. A hlavně, šetří materiál.

Do základů silnice byste totiž běžně spotřebovali spoustu kameniva, hrubého štěrku a písku, které je pak třeba překrýt asfaltem. Tady ale jako základ poslouží právě RCA (recycled concrete aggregate), podrcená stavební suť obohacená o neméně nadrcené pneumatiky. „Výsledkem je pak stoprocentně recyklovaná alternativa k původním materiálům, nedostatkovému písku a kamenivu, které navíc obstojí ve všech kritériích: síle, odolnosti deformaci, flexibilitě,“ vysvětluje Boroujeni.

Klíčový je vzájemný poměr. Na 99,5 % objemu RCA připadá 0,5 % pneumatik. Z toho by se mohlo zdát, že pneumatiky jsou ve směsi jen na „dochucení", ale jejich význam je pro soudržnost materiálu zásadní. A hlavně, je to prý smysluplná forma jejich recyklace, která tu zatím chyběla. Skládkování pneumatik totiž váže potenciální zdroj materiálu a spalování pneumatik uvolní do ovzduší více CO2 než jejich produkce.

Podle australských inženýrů u RMIT při řešení našich problémů s odpady nejde jen o to, jak výrazně dokážeme snížit objem toho, co skládkujeme, ale i to, jak dokážeme zvýšit objem toho, co recyklujeme.

