Kdo znečišťuje svět plastovými odpady? Coca-Cola je pořád globální jedničkou

V roce 2016 založené hnutí BFFP (#breakfreefromplastic) si vytýčilo za cíl svých aktivit globální budoucnost bez plastových odpadů. Jednou z aktivit, na které se členové tohoto hnutí podílí, je i kampaň zaměřená na monitoring původců odpadů. Letos za nejproduktivnějšího znečišťovatele životního prostředí plasty opět prohlásili společnost Coca-Cola, populárního výrobce nealkoholických nápojů. Ten se na první příčce drží už třetí rok za sebou. Píše o tom Independent

V BFFP tomu říkají každoroční audit. Členové hnutí při něm vyrazí v daném termínu na pláže, k řekám, do parků a měst, aby tu sbírali odpadky. Přitom si bedlivě všímají toho, k jaké značce ony plastové odpadky přináleží, logo jakého výrobce nesou. Výstupem je pak vyhodnocení zastoupení těchto nálezů v souhrnné zprávě. Loni se sběru na 484 lokalitách (v padesátce zemí a šesti kontinentů) účastnilo na 1800 dobrovolnických spolků a environmentálních organizací. Celkem asi 11 000 lidí. Letos to bylo karanténním opatřením navzdory ještě o něco lepší: skoro 15 000 dobrovolníků, 575 úklidů. I tak zůstaly výsledky konstantní. Znečišťující jedničkou pořád zůstává společnost Coca-Cola.

Původem v Coca-Cola Company se mohlo pyšnit 13 834 kusů odpadů z celkem 346 494 nalezených exemplářů (z nichž se 63 % podařilo identifikovat s konkrétní značkou). Jednotlivých značek se přitom podařilo určit více než 5000, ale společnost Coca-Cola mezi nimi suverénně vedla. Hojně až nejfrekventovaněji byla zastoupena v plastových odpadcích 51 zemí z 55 sledovaných. V součtu nasbírala „více bodů“ než znečišťující šampioni druhého a třetího místa (logo Nestlé neslo 8633 a PepsiCo 5155 kusů odpadů). Za nimi pak stojí další tradiční velikáni produkce plastových odpadů, společnosti Unilever a Mondeléz International, bronzoví vítězové z let minulých.

Změna chce čas, hájí se producenti

Hnutí BFFP se „auditní kampaní“ snaží poukázat na zhoubnost produkce jednorázových plastů, absenci korporátní zodpovědnosti a také pokrytectví nadnárodních společností, které se zaštitují nejrůznějšími výzvami o vlastním snižování plastové produkce, povinné recyklaci, sběru a třídění, aniž by přitom něco skutečně výrazně měnily. „Podle všech očekávání se globální produkce plastů do roku 2040 znásobí, takže se dá očekávat, že množství plastových odpadů skládkovaných a unikajících do životního prostředí se zvýší až na 1,3 miliardy tun,“ píše se v aktuální auditní zprávě, nazvané Branded 3. Zmiňuje také, že současná „plastová stopa“ společnosti Coca-Cola činí kolem 2,7 milionů tun.

Zatímco hnutí Greenpeace (které je s hnutím BFFP silně provázáno) obviňuje zástupce velkých značek produkujících plasty z nečinnosti, ti se hájí tím, že své závazky již naplňují a že viditelná změna si žádá čas. Otázkou, kterou si ovšem lidé z BFFP nepřipouštějí, zůstává, nakolik jsou za povalující se plastové odpadky na plážích a v parcích odpovědní sami velcí producenti, a na kolik lidé, spotřebitelé, kteří je tu pohodili.

A jak je tomu v Česku? Údaje z každoročního auditu plastových odpadků, uveřejněné na stránkách BFFP zmiňují Českou republiku jen v souvislosti s rokem 2018. Tehdy bylo identifikováno 1848 plastových odpadků. Nejčetněji byly zastoupeny ty nesoucí značku obchodních řetězců Billa a Tesco, po stránce konkrétních produktů pak Miňonky, Corny, Figaro, Margot, Milka, Rafaelo.

