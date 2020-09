Klimatické odhady budoucnosti se halí do nejasných mraků. Doslova

Foto | NASA / Unsplash Mraky fungují jako slunečník i jako izolační přikrývka Země.

Kolik uhlíku můžeme do atmosféry ještě vypustit, abychom se přitom vyvarovali zvýšení průměrné globální teploty o 1,5°C? V době, kdy se tolik řeší klimatické změny, se to zdá být docela rozumná otázka, kterou by pohotově mohl zodpovědět tým vědců. Jenže se správnou odpovědí to vůbec není snadné. Zmatek v odhadech totiž dělají mraky, jejichž budoucí chování je nesnadné předpovědět. Píše o tom Phys.org

Proč by vůbec mělo záležet na mracích, respektive na charakteristice oblačnosti? Jde o to, že mraky se chovají podobně jako slunečník. Stíní. Respektive odráží sluneční paprsky zpět do vesmíru, a tak jim brání ohřívání zemského povrchu. To by bylo fajn, jenže oblačnost současně funguje i jako izolační pokrývka. Brání úniku odraženého infračerveného záření, z planetární atmosféry pryč. Tedy oteplují. Patrné je to třeba za zimních podmračných nocí, kdy je i pocitově tepleji. Máme tu tedy ochlazující efekt slunečníku i efekt oteplení izolační pokrývky. A vědci nejsou schopni jednoznačně rozlousknout, který z nich bude dominovat.

Slunečník, anebo pořádná deka?

Záleží totiž na síle (tloušťce) a výšce oblačnosti. Poněkud zjednodušeně se dá říct, že výše položená tenká vrstva oblačnosti je dobrá v bránění úniku tepla ze zemského povrchu, zatímco hutná níže položená oblaka lépe odráží sluneční paprsky a ochlazují povrch. Až potud je to relativně jednoduché. Momentálně je pro planetu Zemi typičtější druhý případ hutné a níže položené oblačnosti, efekt slunečníku převládá. Bylo by tu o dost tepleji, kdyby tu takových mraků nebylo. Komplikace pro budoucí předpovědi nastávají tím, že probíhající globální oteplování způsobuje i změny v zastoupení a charakteristice oblačnosti, jejich výšce a síle.

Klimatické předpovědi nemohou ignorovat poměr efektu mezi slunečníkem a dekou, protože i relativně malá změna má dost výrazné dopady na průměrnou teplotu. Jenže jak efektivně nahlédnout do budoucnosti, když se fyzika oblačnosti zdá nejasná? Těžko. Dá se očekávat, že níže položené hutné mraky budou nad tropickými regiony s narůstající teplotou spíše ubývat (méně slunečníku). A s tím, jak se bude oteplovat, se výše položené tenké mraky stanou efektivnější dekou. Určitou brzdu tomu nejspíš nastaví níže položená silnější oblačnost ve vyšších zeměpisných šířkách, nad Jižním oceánem kolem Antarktidy. Panuje tu ale značná míra nejistoty.

Víme o nich, přesto jsou neznámou veličinou

Klimatické modely nemohou v rámci přesnosti efekt oblačnosti ignorovat, ani příliš zjednodušovat. Oblačnost budoucnosti je ve své podstatnosti nejdůležitější neznámou v komplikované rovnici, ze které by měla vypadnout odpověď na otázku: „Kolik uhlíku můžeme do atmosféry ještě vypustit, abychom se přitom vyvarovali zvýšení průměrné globální teploty o 1,5°C?“ V současnosti klimatické předpovědi operují se scénáři v rozmezí 1,5-4,5°C, ale oblačnost může znamenat také 5°C. Anebo mnohem méně.

„Je jasné, že naše planeta se bude dále oteplovat spolu s tím, jak budeme emitovat uhlík do atmosféry. Jak moc to bude, ale zůstává zahaleno do mraků nejistoty,“ říká profesor Richard G. Williams z Liverpoolské univerzity, který na efekt oblačnosti v klimatických předpovědích svou studií upozornil.

