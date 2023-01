Kolín nesouhlasí s rozšířením asfaltovny, opět podal připomínky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vedení Kolína nesouhlasí zejména kvůli nadměrné dopravní zátěži a hluku s rozšířením asfaltovny ve Veltrubské ulici, o které už zhruba dva roky usiluje společnost Eurovia CS. Proti záměru, který poprvé předložila na začátku roku 2021, se sešlo množství připomínek ze strany obyvatel a místních spolků, města Kolín a dalších obcí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyzvalo společnost, aby zpracovala posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Eurovia se podle kolínského starosty Michaela Kašpara (Změna pro Kolín) v přepracovaném záměru podaném loni v prosinci s připomínkami dostatečně nevypořádala.

Podle Kašpara je nepřípustné zejména dopravní zatížení, které zvýšení kapacity výroby asfaltu, emulzí a kameniva přinese. "V původním záměru tvrdili, že zhruba polovina kamionů by měla jezdit směrem do Kolína, druhá polovina na Veltruby. My jste to rozporovali, že Veltrubská ulice není určena k transportu nákladních vozů," řekl Kašpar. V přepracovaném návrhu podle něj společnost uvádí, že na Kolín bude jezdit 20 procent a na Veltruby 80 procent kamionů. "Ale je to jen nějaké číslo na papíře, které těžko někdo zkontroluje," doplnil Kašpar.

Další z připomínek, které v pátek kolínská radnice na MŽP odeslala, se týká nadměrného hluku z drtiče kameniva. Eurovia v záměru uvádí, že rozšířená výroba překročí hlukový limit o dva decibely nad povolených 65 decibelů. Překročení by podle společnosti mělo spadat pod takzvaný institut staré hlukové zátěže. "Z mého pohledu se vymlouvají na institut staré hlukové zátěže," řekl Kašpar. Ten má podle Kašpara umožnit dočasně a za určitých podmínek určitý nadlimitní hluk povolovat. "Ale tohle není žádná stará zátěž, ale nová zátěž," doplnil Kašpar. Společnost by to podle něj měla řešit nadměrný hluk například protihlukovou stěnou.

Podle mluvčí společnosti Eurovia Ivety Štočkové firma původní připomínky vypořádala a podala v souladu s rozhodnutím MŽP žádost o posouzení vlivu na životní prostředí, takzvané velké EIA. "Aktuálně běží zákonné lhůty. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné oficiální připomínky k předloženému dokumentu. Pokud nějaké obdržíme, musíme se s nimi seznámit a teprve poté budeme moci případně reagovat," odpověděla mluvčí na dotaz ČTK.

Společnost chce zvýšit roční výrobu asfaltových produktů na trojnásobek současného stavu, celkem na 65 000 tun. Vzniknout má také mísírna kamenné drti s kapacitou 15 000 tun ručně. Asfaltovna je v blízkosti lesa v Borkách, který slouží pro rekreaci místních obyvatel.

Lidé a spolky mohou na MŽP připomínky k záměru s názvem Modernizace emulzní a modifikační stanice podávat do 12. ledna.

