Komora: Ukrajina musí produkovat kvalitní obilí, EU by mohla podpořit dopravu

Ukrajina musí pěstovat kvalitní obilí a nemůže si dovolit produkovat nekvalitní potraviny, protože vyváží i na náročné trhy, jako je USA, kam míří zboží za tři miliardy korun. Přeprava přes Evropskou unii do přístavů je velmi drahá a vývozu by pomohlo, kdyby EU podpořila dopravu. Na sněmovním zemědělském výboru to včera řekl předseda prezidia Ukrajinsko-české obchodní komory (Ukrcham) Petr Krogman.

Krogman uvedl, že například jeho společnost Agromino, která na Ukrajině pěstuje obilím kukuřici nebo sóju, používá na plodiny jen přípravky, které jsou povolené v ČR a dohlíží na to i čeští agronomové.

Zemědělci v ČR nebo v Polsku upozorňují na to, že evropský trh ovlivňuje dovoz levné produkce z Ukrajiny. Podle Zemědělského svaz ČR mají čeští zemědělci na skladech meziročně o 40 procent více obilí a mají obavy, aby dokázali svou produkci prodat. Upozorňují také na klesající cenu například pšenice. Evropská komise chystá podporu, kterou by mohly dostat státy zasažené zvýšeným dovozem ukrajinského obilí, jako je právě Polsko nebo Česko.

Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha řekl, že lepším řešením než kompenzace by byla podpora drahé dopravy ukrajinské produkce do přístavů. Podle Krogmana by to pomohlo, protože dovézt obilí z Ukrajiny do přístavu v Itálii nebo Německu vyjde zhruba na 3000 Kč za tunu. Poznamenal, že výkupní cena je například 5000 Kč. Obilí podle něj navíc zlevňuje celosvětově a příčinou určitě není jen Ukrajina. Podotkl nicméně, že ceny jsou stále vyšší než před ukrajinsko-ruskou válkou. "Kdyby byla záplava obilí, nebylo by za 5000 Kč, bylo by za dva nebo tři tisíce," doplnil.

Podle Krogmana Ukrajina nevyváží své produkty přes EU kvůli tomu, že by na tom tamní zemědělci výrazně vydělávali, ale protože je země obklíčená Ruskem. "Okno na západ je jediné, které zbylo," řekl. Zmínil, že koridory solidarity, které umožnily bezcelní vývoz přes EU, zároveň integrovaly Ukrajinu do evropského trhu a nešlo jen o to, že by se zboží mělo vyvážet mimo unii.

Poukázal také na to, že někteří čeští zemědělci loni drželi obilí na skladech v době, kdy zdražovalo a kdy jeho cena byla například proti roku 2021 dvojnásobná, přitom jim stačilo prodat pouze polovinu produkce. Setkal se údajně i se zpracovateli, kterým loni zemědělci nechtěli svou úrodu prodat a museli dovážet.

Zemědělský svaz dříve upozorňoval i na to, že trh s obilím se zastavil a čeští zemědělci mají problém prodat svojí úrodu například v Polsku. Podle Krogmana je ale obilí komoditou, kterou lze za tržní cenu prodat jakékoliv množství, a problém mají tím, kdo chtějí cenu vyšší. Zároveň odhadl, že letos na Ukrajině se proti 107 milionům tun obilí v minulých letech vypěstuje jen 46 milionů tun.

