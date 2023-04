Kontroly dozorových úřadů u obilí a masa z Ukrajiny nenašly nevyhovující vzorek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Kontroly českých dozorových úřadů u obilí, masa nebo vajec z Ukrajiny neobjevily nevyhovující vzorek. Není důvod, aby Česko zakazovalo dovoz těchto produktů, jako to udělalo Polsko, Slovensko a další země, řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) spolu s řediteli Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), Státní veterinární správy (SVS) a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Kontroluje se i import z Polska, Slovenska nebo Maďarska.

Nekula zopakoval, že u každého vzorku dovezených potravin se dělá rozbor na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek. Jde především o testy na přítomnost mykotoxinů nebo zbytků pesticidů, u všech vzorků se testuje i to, zda neobsahují těžké kovy jako olovo nebo kadmium.

Zemědělská a potravinářská inspekce v posledních týdnech odebrala 30 vzorků obilovin a mouky, většinu tvořila pšenice. "Chtěl bych zdůraznit, že zatím nebyl zjištěn nevyhovující vzorek," řekl ředitel SZPI Martin Klanica. Ředitel veterinární inspekce Zbyněk Semerád uvedl, že kontrola dovozu potravin živočišného původu je dlouhodobě prioritou SVS. "V současné době jsme provedli 16 cílených kontrol," řekl. Systém kontrol podle něj systém zaručuje, že potraviny na českém trhu jsou zdravotně nezávadné. Uvedl, že do ČR se letos poprvé z Ukrajiny dovezla běžná konzumní vejce, která se dříve nedovážela.

Nekula uvedl, že k tématu dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny se v posledních dnech objevovalo mnoho dezinformací. Připomněl, že do ČR se dovezlo pouze 4000 tun pšenice, což je méně než desetina procenta domácí produkce. Návrhy, aby Česko zavedlo zákaz dovozu z Ukrajiny, označil za populistické.

Nekula bude příští týden spolu s ministry zemědělství EU jednat o celoevropském řešení situace, kdy na unijním trhu končí levné obilí z Ukrajiny, které má směřovat hlavně do zemí mimo EU. Stěžují si na to zemědělci v Polsku, kde to ovlivňuje trh. Nekula opět odmítl jednostranné zákazy. "Musíme postupovat jednotně," řekl. Evropská komise podle něj příští týden přijme stanovisko. Podle ministra je důležité, aby export končil v přístavech, odkud pokračuje do zemí mimo EU. "Směřuje se k systému, aby byly vagony nebo kamiony zaplombovány," doplnil.

Poznamenal, že ukrajinské obilí je díky výrazně nižší ceně lákavé pro spekulanty, a proto se takzvaně "odsypává" v zemích sousedících s Ukrajinou. Ministerstvo už dříve uvedlo, že do EU se od začátku války na Ukrajině dovezl desetinásobek běžného množství ukrajinské pšenice, 3,526 milionu tun. Nekula dnes uvedl, že v Polsku zůstala zhruba třetina tohoto množství. Zopakoval také, že je důležité udržet trasy solidarity a Česko podporuje jejich prodloužení o další rok. Tyto trasy měly za cíl umožnit vývoz obilí hlavně do zemí mimo EU, například do severní Afriky.

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR upozorňují na to, že to vedlo k zastavení obchodování s obilím a čeští zemědělci můžou mít problém prodat loňskou úrodu před další sklizní. Cena pšenice také podle Českého statistického úřadu v březnu klesla prakticky na úroveň před začátkem ruské invaze na Ukrajinu.

