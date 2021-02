Kontroly kraje ve firmách Deza a Energoaqua ještě neskončily

Pavel Hanzl 15.2.2021 16:53

Tak treba hovorit. Desítky kontrol kontrolorů, ouředníci se budou zviditelňovat v médiích a budou se tvářit přepracovaně. Výsledek bude vagón keců a jinak absolutní nula.

PROČ?

Je přece třeba "vykonávat činnost" a mlžit a zametat pod koberec. Neskutečný.

Jak by to teda mělo být?

Všechny zainteresované (což nebude víc jak 5 - 6 lidí) postavit před soud a obvinit z veřejného ohrožení z nedbalosti. To by se viník velmi svižně objevil jak deux ex machina!!!

Odpovědět