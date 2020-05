Kořeny stromů v pražských ulicích ochrání podzemní konstrukce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Praha.eu Praha kromě stromořadí vysazuje nové lesy a parky, zejména kvůli boji proti suchu a klimatickým změnám. / Ilustrační foto

Pražský magistrát mění způsob výsadby stromů v ulicích. Nově je chce dávat do speciálních podzemních plastových konstrukcí, které zabrání zhutňování a stlačování zeminy. Takzvané prokořenitelné buňky stromům usnadní růst a možnost získávat živiny. Tím se prodlouží jejich životnost. Řekl to vedoucí magistrátního oddělení péče o zeleň Dan Frantík. Město kromě stromořadí vysazuje nové lesy a parky, zejména kvůli boji proti suchu a klimatickým změnám.

Při užití nové metody mají stromy větší šanci, že přežijí víc než 15 let, kterých se v ulicích obvykle dožívají. "Prokořenitelné buňky mají výhodu, že kořeny nebudou ve zhutnělé zemi a strom se bude moci vyživovat přirozeně. Nemusí být zaléván po celou životnost, ale předpokládá se zálivka jen prvních pět let, pak už by si měl zvyknout na podmínky, které má," řekl Frantík.

Dosud byly stromy v ulicích vysazovány tak, že se vykopala jáma, navezla zemina a do ní byl strom zasazen. V jejich bezprostředním okolí ale často parkují auta nebo chodí lidé a postupně zeminu stlačují. Kořeny pak nemohou prorůstat a zkracuje se doba, po kterou jsou v půdě živiny. Při nové metodě se také nepoužívá klasická zemina, ale takzvaný strukturovaný substrát.

Plastová konstrukce unese i zatížení auty. "Je na tom možné udělat parkování a ten substrát není stlačován, nedochází ke zhutnění a je tam pořád kyslík a přirozená vlhkost a voda, která naprší, se tam udrží. Prostor pro kořeny je tak trvale chráněn a plast vydrží dlouhé roky," řekl Frantík.

Nová metoda výsadby je sice dražší, ale z dlouhodobého hlediska se městu vyplatí. Stromy nebude potřeba neustále zalévat a nebude je nutné tak často obměňovat, neboť vydrží růst déle. V podzemních konstrukcích jsou nyní stromy vysazovány například v Blanické ulici na Vinohradech.

Problémem výsadby stromořadí jsou husté podzemní inženýrské sítě. Magistrát nyní připravuje několik ulic, kde by se zcela změnilo jejich rozložení. Největší projekt plánuje v ulici Jana Želivského. "Náklady na přeložky sítí převýší náklady na výsadbu stromů, ale je to jedna z mála možností, jak kvalitní zeleň dostat do centra města," řekl Frantík.

Magistrát vysazuje stromy i na okrajích města. V Horních Počernicích vzniká lesopark V Ladech o rozloze 13,5 hektaru. Buduje se také nový les Na Musile v Kunraticích a ve třetí fázi je vznik parku U Čeňku na východním okraji města. Při péči o lesy a parky se postupně mění druhová skladba. Důraz je kladen na listnaté stromy, zejména duby. Problémy má Praha s kůrovcem, který ničí smrky a podle odhadu je do deseti let zcela zlikviduje.

