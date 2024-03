Kozí farma Dvorských má svou sýrárnu, kozy letos dodá chovatelům i na Slovensko

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Kozí farma rodiny Dvorských v Olešence na Havlíčkobrodsku dodává mléko, tvaroh, ochucené tvarohové pomazánky a sýry. Ve vlastní sýrárně ročně zpracuje okolo 50 000 litrů kozího mléka, nejvíc se ho na statku nadojí od dubna do listopadu. Teď většinu mléka vypijí kůzlata, jichž se do tohoto týdne narodilo okolo 140. ČTK to řekl Jan Dvorský. Základní stádo na farmě čítá 120 koz a šest plemenných kozlů.

Plemenná zvířata dodává Dvorský kozí statek i dalším chovatelům nejen v České republice. "Na letošní rok máme velkou poptávku po kozičkách a po kozlech ze Slovenska," řekl Dvorský. Farma funguje v systému ekologického zemědělství, hospodaří na 23 hektarech pastvin a luk. Chová české hnědé krátkosrsté kozy.

"Podle mého názoru mají nejlepší kvalitu mléka ze všech plemen, které se tady teď točí," uvedl farmář. Doplnil, že mléko těchto hnědých koz nemá charakteristickou chuť a vůni kozího mléka, takže ho laik při pití nerozezná od kravského. Podotkl, že na rozdíl od Francouzů, kteří tu "kozinu" ve výrobcích chtějí a ještě ji zvýrazňují, Čech ví, že kozí mléko je zdravé, ale pro něj nesmí být výrazně cítit.

Kozí stádo je přes zimu pod střechou, kde se také rodí kůzlata. Ekologická farma nechává kůzlata u matek nejméně 50 dní. Část potomků od koz s nejvyšší užitkovostí si chovatelé nechávají. Zbývající kůzlata prodávají na maso, nejvíc jich z farmy odejde do Velikonoc. Když se na jaře zlepší počasí, vyhání farmáři kozí stádo na pastviny, které začínají hned za statkem.

Kozy se dojí dvakrát denně. Na dojírnu ve statku navazuje sýrárna, kde se mléko zpracovává. Mléčné výrobky Dvorští prodávají na farmářských trzích, vozí je také do městských obchodů se zdravou výživou. Prodat se daří všechno. "Spíš navyšujeme stavy (koz), protože je po našich výrobcích čím dál tím větší poptávka," řekl Jan Dvorský.

Rodinná farma začala s chovem koz v roce 2005, postupně ho rozšiřovala. Vlastní sýrárnu si postavila v roce 2011. Kromě koz má čtyři desítky ovcí masného plemene suffolk. Také plemenné berany a jehnice už dodávala i do zahraničí, na Slovensko a do Rumunska.

Na statek Dvorských se mohou lidé po předchozí domluvě přijít podívat. Nejvhodnější čas pro exkurze je podle farmářů od dubna do září, kdy jsou zvířata na pastvě.

Podle Českého statistického úřadu se chovatelé v Česku v roce 2022 starali o 24 600 koz, na Vysočině z nich bylo asi 2300 kusů. Dojených koz ve stádech bylo v zemi podle komoditní karty na webu ministerstva zemědělství předloni zhruba 3600, roční produkce kozího mléka se přiblížila k 1,8 milionu litrů. Od roku 2017 se počet dojených koz ve stádech snižoval.

