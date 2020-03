Kraj Vysočina chce koupit první elektromobil, požádá o dotaci

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | anaterate / pixabay.com Kraj Vysočina chce koupit pro úředníky první elektromobil. / Ilustrační foto

Kraj Vysočina chce koupit pro úředníky první elektromobil. Na jeho nákup a na pořízení dobíjecí stanice má v plánu požádat o dotaci. Náměstek hejtmana Martin Kukla (ANO) včera novinářům řekl, že záměr včera schválila krajská rada. V letošním rozpočtu má kraj na elektromobil milion korun.

"Byl by to referenční vůz pro Kraj Vysočina," řekl Kukla. Jde o pilotní projekt, který má podle náměstka ukázat, jak se elektromobil bude chovat v reálném provozu při cestách Vysočinou. Když kraj dostane dotaci, vypíše na dodavatele elektromobilu soutěž. Mezi podmínkami bude podle Kukly to, aby auto mělo velký dojezd a aby se do něj vešli čtyři lidé. S parkováním se počítá v garážích úřadu, kde jsou elektrické zásuvky.

Podle materiálu, který včera projednala rada kraje, se cena kvalitního elektromobilu s delším dojezdem na českém trhu pohybuje kolem 1,2 milionu korun. V dotačním programu Státního fondu životního prostředí na podporu alternativních způsobů dopravy by kraj mohl na elektromobil dostat až 250.000 korun a dalších 20.000 korun na dobíjecí stanici.

O pořízení elektromobilu letos díky slíbené dotaci uvažuje například i radnice ve Žďáru nad Sázavou, nahradit jím chce dosluhující vůz. Dobíjecích stanic je ve Žďáru nad Sázavou pět. Před dvěma lety koupilo toto město multikáru na elektrický pohon pro pracovníky zajišťující úklid veřejných ploch.

