Odpovědnost za povodňové škody u Nových Heřminov? Žádní ekoaktivisté, ale šlendrián

Nedávné povodně na Moravě přitáhly pozornost veřejnosti a novinářů k tématu zpožděné výstavby přehrady Nové Heřminovy. Jak v dnes vydaném videu dokládá publicista Martin Marek , jeden z tvůrců YouTube kanálu Věděli jste , máslo na hlavě nemají ani tak obec Nové Heřminovy a ekologičtí aktivisté, ale Povodí Odry a Ministerstvo zemědělství, kterým sekunduje Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Martin Marek ve videu upozorňuje na to, že minimálně od roku 2014 jsou zpracované vizualizace protipovodňových opatření tří obcí, které leží pod plánovou přehradou. Tato opatření by měla umožnit lepší rozliv vody v krajině a bezpečný průtok povodně obcemi. Realizace těchto opatření zdá se zůstala jen v podobě vizualizací. Povodí Odry se hájí tím, že tato opatření mají smysl až s realizací samotné přehrady. To Martin Marek rozporuje s tím, že u menších povodní by právě taková opatření stále měla svůj smysl. A poukazuje na to, že vizualizace jsou zpracovány i pro obec, která leží nad plánovanou přehradou. Martin Marek ve videu dále poukazuje na to, že stavbě přehrady v roce 2022 vypršela platnost posouzení dopadů na životní prostředí, tzv. EIA. Platnost dokumentu byla prodloužena až letos. Třetí linkou, kterou Martin Marek popisuje, je to, že i kdyby dnes měla přehrada platné stavební povolení, stavba začít nemůže. Ministerstvo dopravy a její podřízené instituce totiž nevyřídilo přeložení silnice, která prochází územím, které má být zaplaveno. Jde o povolovací proces, do kterého se nepřihlásil žádný ekologický spolek a kde lze tedy jen těžko hledat odpovědnost u ekologických aktivistů.

