Kraj Vysočina vrací 11 milionů, které chudší domácnosti nevyužily na kotle

Kraj Vysočina vrátí 11 milionů korun z celkových téměř 125 milionů, které mohl v posledním dotačním kole rozdělit domácnostem s nižšími příjmy na výměnu kotlů za ekologičtější zdroje vytápění. Ze 788 žadatelů jich 69 buď záměr nerealizovalo, smlouvu ukončilo nebo ji ani nepodepsalo. Po jednání krajské rady to novinářům řekl hejtman Martin Kukla (ANO).O dotaci mohli lidé žádat od předloňského září do konce minulého srpna. Peníze od ministerstva životního prostředí měly zajistit výměnu 788 starých kotlů. Vzhledem k tomu, že se to nepovedlo ani z 95 procent, požádal kraj o snížení tohoto ukazatele na 719 výměn. "Ministerstvo na to přistoupilo," řekl hejtman.

Z domácností, které žádaly o dotaci, smlouvu nepodepsalo deset a 16 ji ukončilo. Vyúčtování nepředložilo dalších 43 žadatelů. Vyplývá to z materiálu, který projednali radní kraje.

Kraj dostal peníze na podporu výměny kotlů z evropského operačního programu Životní prostředí. Dotaci mohli dostat chudší majitelé domů a bytů na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které mají nižší než třetí emisní třídu, v nichž je od loňského září zakázáno topit. Příspěvek byl určený na nákup kotle na biomasu, nebo na tepelné čerpadlo.

Dotační program na výměnu kotlů v domácnostech vyhlásilo ministerstvo životního prostředí s cílem zlepšit čistotu ovzduší v zemi. Obyvatelé Vysočiny mohli o dotaci poprvé požádat na krajském úřadě v lednu 2016. Obyvatel s nízkými příjmy se týkala poslední dvě dotační kola. V prvním kole kraj rozdělil 116 milionů korun.

