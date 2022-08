Krajty tmavé decimují Floridu, ale ve své domovině jsou ohrožené Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Odhadnout velikost populace krajt tmavých na Floridě je prakticky nemožné, protože se dokážou dobře maskovat. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Krajty tmavé jsou nejedovatí škrtiči, kteří patří mezi největší hady na světě. Dorůstají impozantních rozměrů a jsou hrozivými predátory, kteří jsou schopni sežrat obrovské množství živočichů. Ale zatímco na americké Floridě se tito hadi stali velmi úspěšným a obávaným invazním druhem, ve své původní domovině čelí narůstajícím hrozbám a brzy by se mohly dostat na seznam ohrožených druhů, napsal zpravodajský server Newsweek. Krajty tmavé pocházejí z jihovýchodní Asie, včetně částí Indie, Nepálu, Bhútánu, Bangladéše, Barmy, Thajska, Laosu, Kambodže, Vietnamu, Malajsie a jižní Číny. Tito hadi jsou považováni za polovodní a často se vyskytují v blízkosti vody nebo bažinatých oblastí, ačkoli mohou také lézt po stromech. Zajímavé je, že krajty snášejí po delší dobu i slanou vodu a byly viděny, jak plavou v Mexickém zálivu a ve floridské zátoce Biscayne Bay, uvedly ekoložky Amy Yackelová Adamsová a Andrea Currylowová. V 70. a 80. letech 20. století byly krajty tmavé zavlečeny na Floridu poté, co byly do Spojených států dovezeny tisíce těchto hadů na prodej jako exotičtí domácí mazlíčci. Někteří z nich byli omylem nebo záměrně vypuštěni a nakonec se začali rozmnožovat a vytvořili populaci v jižní oblasti státu, především v ekosystému Everglades. Odhadnout velikost populace krajt tmavých na Floridě je prakticky nemožné, protože se dokážou dobře maskovat. Na základě počtu krajt, které byly z floridských ekosystémů odstraněny, však odborníci tvrdí, že jich v tomto státě s největší pravděpodobností žijí přinejmenším desítky tisíc. Na Floridě, kde se tito hadi dobře přizpůsobili místnímu prostředí a prakticky nečelí žádným predátorům, se rozmnožují a jejich populace neustále stoupá. Ale v původních oblastech výskytu byla krajta tmavá zařazena na seznam "zranitelných druhů" Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). To znamená, že pokud se okolnosti nezmění, bude tento druh ve své domovině pravděpodobně v dohledné době ohrožen. Ve svém původním regionu čelí krajta tmavá několika hrozbám, včetně ničení přirozeného prostředí, pytláctví, kdy jsou krajty zabíjeny kvůli kůži a části jejich těl se používají v tradiční medicíně, nebo odchytu pro obchod s exotickými domácími zvířaty. Krajty tmavé mohou dorůstat délky až kolem šesti metrů, i když většina exemplářů je podstatně menší. Například na jižní Floridě je průměrná velikost ulovených jedinců dva až tři metry, ale byla tu zaznamenána i krajta dlouhá pět a tři čtvrtě metru. Letos v létě byla na jihozápadě Floridy odchycena bezmála stokilová samice krajty - nejtěžší, jaká tu byla kdy ulovena. Podle odborníků bývají samice větší než samci. Krajty tmavé nejsou jedovaté, ale jsou schopné se přizpůsobit široké škále kořisti zahrnující ptáky, savce i plazy. Kořist usmrcují omotáním těla a stažením smyček. Na Floridě se tito hadi živí více než 70 druhy savců a ptáků, a je dokonce známo, že příležitostně požírají i aligátory. Kvůli krajtám už výrazně klesla populace některých původních druhů žijících na Floridě. Podle Amy Yackelové Adamsové a Andrey Currylowové tělo krajty reaguje pozoruhodným způsobem na pozření kořisti, kterou had polyká vcelku. "Krajta tmavá je co do fyziologické reakce na konzumaci kořisti v podstatě bezkonkurenční," uvedly ekoložky. "Během 48 hodin po pozření kořisti dochází u krajty ke čtyřicetinásobnému zvětšení orgánů, které se podílejí na trávení. Poté se velikost orgánů - například tenkého střeva, srdce a ledvin - spojených s trávením potravy sníží," dodaly. Samice krajt kladou velká, bělavá vejce velká asi pět krát 12 centimetrů. "Zdá se, že velikost floridských snůšek se odvíjí od velikosti těla a snůšky nalezené na Floridě obvykle obsahují asi 40 vajec," dodaly vědkyně. Snůšku krajta hlídá během inkubační doby, kdy vajíčka zahřívá stahováním a uvolňováním svalů těla, z jehož smyček pro vajíčka vytvoří hnízdo. Krajty tmavé jsou samotáři, a jakmile se mláďata vylíhnou z vajíčka, matka už o ně nepečuje. Mladé krajty jsou samostatné a mohou rychle růst. Jediné další období, kdy se hadi obvykle vyskytují společně, je doba páření. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

