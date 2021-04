Krokodýl nilský v Klopině zůstal, chovatel slíbil lepší podmínky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ozan / Flickr Chovatele však zřejmě nemine pokuta ze strany obce s rozšířenou působností za to, že choval zvíře vyžadující zvláštní péči bez povolení. Ilustrační foto

Zhruba třímetrový krokodýl nilský, kterého objevili v polovině března hasiči při hašení požáru zahradního domku v Klopině na Šumpersku, zůstal u chovatele. Podle ředitele olomoucké krajské veterinární správy (KVS) Aleše Zatloukala majitel zvířete přislíbil, že podmínky pro jeho chov vylepší. Podle veterinární správy neměl chovatel povolení k chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči, správa se kvůli tomu chystá dát podnět obci s rozšířenou působností, sdělil ředitel Zatloukal.

Pracovníci KVS kontrolovali podmínky chovu zvířete v Klopině na konci března. "Utvrdili se v tom, že nejsou splněny zákonné podmínky chovu. Majitel, který je nyní v náročné situaci, neboť vyhořel, se chystá pro krokodýla vystavět ubytovnu, teprve poté se rozhodne o tom, zda ten chov tam bude, či ne. Pravděpodobně tam však zůstane, neboť krokodýl vzhledem ke svému věku si již na jiné prostředí nezvykne," uvedl ředitel.

Mezi zákonné podmínky chovu patří podle ředitele KVS například to, že prostory musejí být zabezpečeny tak, aby zvíře nikam neuniklo a nemohlo nikoho poranit, musejí mít také určitou plochu, která se dá čistit a dezinfikovat. Pokud zákonné podmínky splní, obdobný chov zakázat nelze. "Máme takového chovatele na Hranicku, ten to má dokonce v pokoji v akváriu a kouká se na něj z pokoje. Chovat takové zvíře může, ale musí zabezpečit základní podmínky," doplnil Aleš Zatloukal.

Chovatele však zřejmě nemine pokuta ze strany obce s rozšířenou působností za to, že choval zvíře vyžadující zvláštní péči bez povolení. Právě do této kategorie krokodýli spadají - potřeba je k tomu povolení KVS příslušné podle místa chovu zvířete. Vydává se na tři roky a může být prodlužováno, podmínky chovu přitom KVS alespoň jednou za rok prověří, je uvedeno na stránkáchwww.svscr.cz. "Této obci dáme návrh s tím, že to porušil. Návrh je již připraven k odeslání," uvedl ředitel veterinární správy. Sankce může podle něj dosáhnout až milionu korun. "Obce s rozšířenou působností dávají spíše pokuty symbolické, což nás někdy trápí, ale je to věcí jejich rozhodnutí," dodal Zatloukal.

Samotná obec chov krokodýla nilského v jednom z klopinských domků neřešila, řekla ČTK starostka Jana Vachutková. Majitele zvířete se ČTK nepodařilo kontaktovat. Deníku.cz však majitel po požáru řekl, že v Klopině žije samec krokodýla nilského již 20 let, kamarád mu jej údajně dovezl jako třiceticentimetrové mládě z Egypta.

Na volně pohybujícího se krokodýla narazili hasiči 12. března, když hasili požár domku. Práce okamžitě přerušili a na místo povolali odborníky na odchyt zvířat, kteří poté krokodýla odchytili a přemístili do garáže.

