Kvůli nefunkční čistírně v Ostravě by lidé neměli vyhazovat nevhodný odpad

Město Ostrava i společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) apelují na obyvatele, aby kvůli nefunkční Ústřední čistírně odpadních vod v Přívoze nezatěžovali kanalizaci nevhodnými odpady. Jde třeba o velké hygienické předměty, chemikálie, tuky či zbytky potravin. Odpadní vody z většiny domácností a firem totiž v současnosti tečou do řeky Odry. Částečné obnovení provozu čistírny přitom bude trvat několik měsíců.Při záplavách dosahovala hladina vody v areálu čistírny minimálně 2,5 metru, na některých místech ale vystoupala až k šesti metrům. Poškodila elektrická zařízení, elektronické prvky, stroje a technologie čištění odpadních vod, čistírna je tak od povodní mimo provoz. Lidé by proto důsledně měli dodržovat Kanalizační řád a nevhazovat nebo nevylévat do kanalizace odpad, který tam nepatří.

Nejčastější chybou je vhazování velkých hygienických předmětů, jakými jsou například vlhčené ubrousky, ruličky od toaletního papíru nebo dětské pleny. Do kanalizace nepatří rovněž léky, chemikálie, komunální a stavební odpad, zbytky potravin. Značným problémem je například vylévání tuků, které se srážejí a vytváří tak ucpávky.

"Jedlé tuky mají vlastnost ztuhnout v kanalizacích do kompaktních celků. Problémy působí tuky vzniklé jako odpad při smažení, stejně jako oleje například z konzerv sardinek nebo oliv. Tuky současně mohou zanášet čerpadla a mechanickou technologii na čistírnách, a tak snižovat celkovou účinnost čištění odpadní vody. Je zásadní, aby v počátku obnovení procesu čištění odpadních vod nevznikaly další potíže a funkce čistírny byla obnovena co nejdříve," řekl vedoucí provozu kanalizační sítě Marcel Ulrich.

Primátor Jan Dohnal (Spolu) uvedl, že v současnosti se stále analyzuje stav čistírny po povodních. "Nějaké první práce už začaly, uvolnili jsme na to finanční prostředky, protože teď se tam zkoumá technický stav, statika nádrží i stav technologií, takže ty velké platby teprve přijdou," uvedl Dohnal.

Podle něj je současná situace mimořádná. "Pokud nechceme zatěžovat životní prostředí a pouštět tyto věci do Odry, tak prostě je na to třeba dbát. Chci poprosit všechny, aby se chovali maximálně zodpovědně a do odpadu nedávali věci, které tam nepatří," podotkl Dohnal.

Náklady na opravu Ústřední čistírny odpadních vod se odhadují na minimálně 300 milionů korun, ale podle primátora by to mohlo být až půl miliardy korun. "Samozřejmě problém není v tom, že bychom na to neměli peníze. Jsme schopni si s tím v rámci našeho cash-flow poradit, i když nám pak samozřejmě ty peníze budou chybět někde jinde, ale toto opravdu vnímáme jako prioritu. V tento okamžik ale opravdu probíhá to technické řešení toho problému. Máme tam odborníky a hledá se způsob, jak se ta technologie bude dát co nejrychleji spustit," uvedl Dohnal.

Obdobnou situaci město řešilo už při ničivých povodních v roce 1997. Podle primátora ale například přesun čistírny není reálný. "Čistírna odpadních vod má jednu nevýhodu, že musí být v nejníže položeném bodě ve městě, aby fungovala spádově, prostě povodeň ji bude ohrožovat vždycky. Samozřejmě v tento okamžik řešíme s Povodím Odry opravy protipovodňových hrází, jejich zpevnění i navýšení. O nějaké alternativní čističce odpadních vod v takovém rozsahu neuvažujeme," doplnil Dohnal.

Zprovoznění prvního stupně mechanického čištění odpadních vod, který odstraňuje hrubé nečistoty a nerozpuštěné látky, potrvá několik měsíců. Částečně by provoz čistírny mohl být obnoven do konce roku. Kompletní zprovoznění dalšího stupně čištění, takzvaného biologického, bude ale podle dřívějších odhadů trvat přibližně půl roku.

