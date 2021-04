Léčbu klimatu planety uhlíkově negativními plodinami by pacient nepřežil

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tim Abbott / Flickr Výzkumníci z postupimské Centra pro klimatický výzkum šli na kritiku BECCS přitom pozitivně. Rozhodli se ji nehodnotit, jako kdyby nefungovala, ale podívali se na to, jak by to vypadalo, kdyby opravdu fungovala.

Na první pohled slibná a často citovaná metoda, která by měla dopomoci se zásadním snížením emisí energetiky a současně vést ke snížení emisí uhlíku v atmosféře. Domyšleno do důsledků? Katastrofa pro všechny.

Co jsou to uhlíkově negativní plodiny? Takové, které vypěstujete nebo necháte vyrůst, abyste je později zhodnotili v (bio)energetice. Onu zápornou uhlíkovou bilanci jim dodáte tím, že v průběhu spalování/tepelného rozkladu se postaráte o zachycování a ukládání vznikajícího uhlíku. Něco jako oheň bez kouře. Tyto technologie, pojmenované zkratkou BECCS (bioenergy with carbon capture and storage), jsou nyní často zmiňovány jakou součást přístupů k řešení klimatické krize a zaznívají opakovaně i v návrzích IPCC (Mezivládního panelu pro změny klimatu). Vypadají totiž na první pohled velmi slibně.

Negativní je lepší než neutrální

BECCS v sobě kombinují přirozenou schopnost rostlin „lapat“ a zabudovávat do své biomasy atmosférický uhlík, jak to dobře známe u uhlíkově neutrální bioenergetiky, a přidávají k tomu řešení kontroverzní fáze zpětného uvolnění uhlíku do atmosféry během spalování. Tím, že je procesní uhlík znovu vyvázán a do atmosféry se nevrací (končí v zásobnících, je ukládán pod zem) se mechanismus jeví být, alespoň papírově, uhlíkově negativní. Problém je v tom, že nakonec žádný oheň není bez kouře a jen líbivě navržené papírové řešení realitě neodpovídá. Proč?

Výzkumníci z postupimského Centra pro klimatický výzkum šli na kritiku BECCS originálně, pozitivně. Rozhodli se ji nehodnotit, jako kdyby nefungovala, ale podívali se na to, jak by to vypadalo, kdyby opravdu fungovala. A aby její efekt pro udržení nárůstu průměrné globální teploty pod limitem 1,5 °C byl skutečně znatelný, musela by být nasazena ve skutečně masivním měřítku. A právě v tom je zakopaný pes. Miliony hektarů (6 milionů km2) osetých bioenergetický plodinami, dotující energetiku, by si totiž říkaly o miliony hektolitrů vody. Která, byť to tak nemusí vypadat, není nikde zbožím v nadbytku.

Bioenergetika znamená sucho a hlad

V praxi by to vypadalo tak, že ono masivní a plošné nasazení BECCS by do roku 2100 nedostatkem pitné vody ohrozilo 4,58 miliardy lidí. Pokud by, mávnutím kouzelného proutku, byla BECCS zavedeny dnes, žízeň by pocítilo 2,28 miliard lidí. Že byste tedy BECCS hned úplně nezavrhovali a pokusili se ji zavést v méně plošném a ne až tak masivním měřítku? Pak by onen kritický nedostatek vody pocítilo „jen“ 300 milionů lidí. Ale přitom by to nestačilo ani na udržení růstu průměrné globální teploty pod 3 °C. A to už moc dobře nezní.

Navíc by si celá procesní změna v energetice (a zemědělství) při zavádění BECCS vyžádala enormní investice, stejně jako by nákladná byla podpora nezbytných technologií ukládání uhlíku. Jde o biliony dolarů, jež by se ale mohly minout efektem (při proporčně menším nasazení), anebo by mohly vyvolat globální suchomor (při optimálním nasazení). A to pořád nezmiňujeme katastrofální dopady metod BECCS na potravní bezpečnost a biodiverzitu. A také, že tato metoda je proto prakticky neaplikovatelná na jihoamerickém kontinentu a v Africe. Podtrženo a sečteno, uhlíkově negativní bioenergetika nabízí terapii, která má pro pacienta – nemocnou planetu Zemi – horší následky než samotná nemoc.

Výzkumníci z postupimského týmu Fabiana Stenzela připouští, že byli takovými výsledky lehce šokováni. Aby ne. Jejich přístup si ale rozhodně zaslouží pozornost. Nápadů, jak udržet růst průměrné globální teploty pod 1,5 °C, se v posledních letech objevily stovky. Jak slibné ve skutečnosti tato klimatická řešení jsou nejlépe ověří vhled na jejich budoucí úspěšné zavedení: kolik by stálo jejich plošné zavedení, jak masivně by musely být nasazeny, aby jejich efekt byl skutečně znatelný, a co by to pak znamenalo pro lidi i přírodu. BECCS, doporučované IPCC, rozhodně nejsou dobrý nápad, ale recept na katastrofu.

