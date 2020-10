Letecké společnosti letos nabízejí cesty "do nikam", prostě pro zážitek z létání

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Free-Photos / pixabay.com Je libo se jen tak trochu proletět?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ne každý chce nouzové stavy, omezení vycházení, karantény a pandemii strávit doma. Lidem se po cestování a létání za zážitky stýská. A nechtějí si jej odříct, ani když se reálně nemohou podívat za hranice. Proto se ve světě množí tzv. lety do nikam. Trend, který v kontextu klimatických opatření působí spíš jako zbytečná marnivost a výsměch. Píše o tom MatadorNetwork

Letiště, odbavení cestujících, usazení se v letadle a zacvaknutí pásů, rolování po ranveji a odlet do výšek. Nikoliv však do dálek. Po 6 hodinách anebo jen po 90 minutách, tu a tam proložených obědem, následuje přistání na tom samém letišti, ze kterého se startovalo. Cesta je v tomto případě cílem míněna až příliš doslovně. Jde jen o zprostředkování zážitku z letu pasažérům. Že to zní trochu nepochopitelně?

Přesto se lístky na sedmihodinový „nízký“ přelet nad Austrálií s totožným místem odletu i přistání nabízený leteckou společností Qantas vyprodal za desítky minut. Podobně populární byl i dvanáctihodinový přelet nad Antarktidou. I když toho k vidění moc z okýnek nebylo. O to veseleji je na palubě. Taiwanská Eva Air zorganizovala tematicky laděný Hello Kitty let na Den otců, královské Brunei Airways servírovali během letu pasažérům luxusní menu a cestující s Japan Airways měli zase výlet v havajském duchu.

V roce 2018 přitom letecká přeprava přispěla 918 miliony tun CO2 ke globální uhlíkové bilanci. To se ale těmto cestám dal alespoň přisoudit nějaký smysl. U letů odnikud nikam, organizovaných jen pro samotný zážitek z létání, se hlubší význam této kratochvíle hledá těžko. Nejen ekologičtí aktivisté upozorňují, že na uhlíkové stopě jednotlivce se každý let dramaticky podepíše. A zvlášť v případě letů nad Antarktidou se nedá uvolňování CO2 označit za šťastný či neškodný nápad.

„Je to asi to nejhorší, co můžete učinit,“ říká Mark Carter z organizace Flight Free Oz. „Podívat se na Antarktidu chce každý, ale každý takový pohled přispívá ke globálnímu oteplování a jejímu zániku. Lety nad Antarktidou prostě přispívají k její destrukci.“

Provozovatelé leteckých společností se brání, že cirkulární lety jim pomáhají překlenout nelehké období a odvrátit jejich ekonomický kolaps. Většinou se ale takto hájí letecké společnosti (Virgin Atlantic, Quantas), kterým k překonání krize vlády zemí nabídly štědrou kompenzaci ztrát.

reklama