Letos nejspíš začne první část obnovy památné aleje u Opatovického kanálu

V letošním roce nejspíš začne obnova starobylé aleje, která vede kolem úzké silnice z Lázní Bohdaneč do Neratova na Pardubicku. Navázat by také měla první etapa opravy komunikace. ČTK to řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Silnice třetí třídy s lipovou a dubovou alejí vede kolem Opatovického kanálu, technické památky, kterou Pernštejnové dokončili v roce 1521. Alej byla podle některých údajů vysazená v té době. Její obnova potrvá delší dobu, silničáři mají letos v plánu ošetřit první tři stromy.

Záchranu aleje dlouhodobě řešili aktivisté, první mediální pozornosti se aleji dostalo v roce 2013. Ochránci přírody nechtěli, aby se kácely desítky starobylých stromů, což byl původní záměr. K tomu jsou dřeviny rovněž domovem vzácných živočichů, vysvětlovali.

Nakonec zainteresované strany dospěly ke kompromisu. "Máme povolení ke kácení 13 stromů včetně pařezů. Ostatní dřeviny budou pouze ošetřeny. Potom budeme sázet nové duby," řekl Vašák. Některé dřeviny jsou dožilé a mohou být nebezpečné, dodal.

Loni kraj oznámil, že po letech dospěl k dohodě s ochránci přírody. Do loňského úředního řízení se však přihlásili znovu. "Řešíme stavební řízení, které bylo v průběhu minulého roku pozastaveno, protože se proti tomu odvolali ochránci přírody. V průběhu tohoto měsíce by snad městský úřad v Lázních Bohdaneč měl rozhodnout. Věříme, že to snad bude v pořádku," řekl Vašák.

Pokud návrh projde úředním řízením, silničáři by letos pokáceli tři staré suché stromy a kousek dál vysadili tři nové. Potom by mohla navázat první etapa opravy 400 metrů dlouhého silničního úseku, jeho součástí budou výhybny, protože silnice je hodně úzká a dvě protijedoucí auta se tam naráz nevejdou. První úsek vede od sjezdu k Rybničnímu hospodářství až po výhybnu u hospody U Čochtana.

Druhá část je od výhybny u hospody U Čochtana po centrum obce Neratov a měří 800 metrů. Tam silničáři počítají s opravou povrchu vozovky a sanací okrajů komunikace.

