Lhůty normy Euro 7 je nutné prodloužit, řekl ministr Kupka po jednání v Mnichově

Český ministr dopravy Martin Kupka se na dnešním jednání s německým kolegou Volkerem Wissingem a následném setkání se zástupci evropského automobilového sektoru v Mnichově shodl na nezbytnosti prodloužit zaváděcí lhůty připravované emisní normy Euro 7. Kupka českým novinářům v Mnichově řekl, že důležité je zachovat současné limity emisí výfukových plynů na úrovni stávající normy Euro 6.

"To je důležité, aby to neohrozilo konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a také segment nejmenších vozidel, protože promítnutí požadavků do ceny by mohlo znamenat výrazné zdražení a vůbec ohrožení výroby malých vozidel," řekl Kupka. S Wissingem a zástupci autoprůmyslu se Kupka sešel na okraj mnichovského autosalonu IAA Mobility.

Německo pro původní návrh Euro 7 nebude hlasovat, tuto podobu odmítají i státy v koalici vytvořené Českem. Součástí této skupiny jsou mimo jiné Slovensko, Francie či Itálie. "Což znamená, že ten návrh nemůže projít," řekl Kupka. "Španělské předsednictví (EU) se snaží do kompromisních návrhů promítnout nezbytné změny. Zatím nejsme zdaleka tam, kde bychom chtěli být. Jednání bude vrcholit v následujících třech týdnech," řekl český ministr.

Dodal, že argumenty Evropské komise jsou jasné, neboť se snaží maximálně tlačit na bezemisní dopravu a na to, aby nově vyráběné motory měly co nejpřísnější limity. "Myslím, že tady naráží na reálné fyzikální možnosti. Naopak kde se podaří najít shodu, a to i s automobilovým průmyslem, to jsou limity pro obrusy pevných částí z brzdy a pneumatik," dodal.

Komise navrhla zavést normu pro osobní auta a dodávky od roku 2025, pro nákladní vozy pak od roku 2027. Nesouhlasící státy včetně Česka chtějí, aby platila až nejdříve tři roky po svém definitivním schválení, které může být otázkou několika let.

Evropské automobilky se navrhované emisní normě brání, je podle nich příliš nákladná, uspěchaná a zbytečná. Byly by s ní podle nich spojené velké výdaje a tyto vynaložené peníze by mohly chybět při chystaném přechodu na výrobu elektromobilů. EK tvrdí, že přísná pravidla jsou potřeba ke snížení škodlivých emisí a také kvůli tomu, aby se neopakoval skandál kolem falšování testů emisí, kterému čelila automobilka Volkswagen.

