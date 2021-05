Lichtenštejnský princ zastřelil patrně největšího medvěda v Rumunsku

Zbyněk Šeděnka 6.5.2021 11:40 Reaguje na Robert Jirman

Berme to pragmaticky - počet medvědů v Evropě nelze zvyšovat do nekonečna. Už teď to vypadá, že v některých místech je přemedvědováno. Takže pořád lepší, když se bude jejich stav regulovat poplatkovým odstřelem, než je nechat množit a jedince ohrožující lidi střílet bez poplatku.

