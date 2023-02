Lidé podepisují petici proti kácení v přírodní rezervaci Vrch Baba u Kosmonos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lidé z obce Horní Stakory a okolí od února podepisují petici proti nadměrnému kácení stromů v přírodní rezervaci Vrch Baba u Kosmonos na Mladoboleslavsku. Společnost Forestlaan, která tam od roku 2021 vlastní většinu lesa, začala s rozsáhlejším kácením loni. Podle Jiřího Hoštičky ze společnosti Forestlaan jde pouze o probírkové kácení, které je v souladu s platnými limity pro těžbu. Petici doposud podepsalo přes 760 lidí, řekla ČTK předsedkyně petičního výboru Eva Smažíková.

"Lidé jsou znepokojeni, dlouho se tam nic nedělo a loni se začalo kácet masivně, limity jsou podle nás velmi volné s ohledem na to, že je to rezervace, kde žijí vzácné druhy," řekla Smažíková. Iniciátoři petice žádají o okamžité zastavení těžby. Petici chtějí zaslat krajskému odboru životního prostředí, chráněné území je v péči Středočeského kraje. "Vůbec se nepočítá ani s tím, že by tam zůstalo mrtvé dřevo, které je potřeba třeba jako úkryt pro vzácné druhy, spíš se to začíná blížit lesoparku," doplnila Smažíková.

Na Českou inspekci životního prostředí a krajský úřad se už obrátila i místní ochranářská společnost. "Zajímavé je, že v bývalém hospodářském plánu se mohlo na jeden hektar vytěžit 1,9 metru krychlových dřeva a v tom současném pro roky 2022 až 2031 se může na jeden hektar vytěžit 5,77 metrů krychlových," řekla ČTK za Český svaz ochránců přírody Klenice Milada Vrbová.

Podle Hoštičky je kácení v souladu s platným hospodářským plánem. "Jedná se o probírku, z lesa se těží ty nejméně kvalitní stromy," řekl ČTK. Probírka má podle něj vytvořit podmínky pro další růst ponechaných stromů. "Porosty byly dlouhodobě zanedbané, a proto je zásah tak razantní," doplnil.

"Máme informace o prováděných zásazích na území přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos již z konce minulého roku, a to z několika zdrojů. Od té doby se situací zabýváme," řekl ČTK mluvčí hejtmanství David Šíma. Těžbu podle něj aktuálně prověřuje Česká inspekce životního prostředí. "Ta se v souladu se svými kompetencemi obecně zabývá dodržením například schváleného objemu těžby, ale také způsobem provedení s ohledem na dodržení ochranných podmínek území," doplnil mluvčí. Do ukončení kontroly podle něj není možné podávat další informace. "Nicméně odbor životního prostředí a zemědělství nemá doposud informaci o tom, že by v rámci této kontroly bylo Českou inspekcí životního prostředí zjištěno zjevné porušení zákona vedoucí k zákazu takto prováděné těžby," uvedl mluvčí.

Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos byla vyhlášena v roce 1950 na ploše 240 hektarů. V rezervaci jsou vzácné druhy rostlin i zvířat, které dokumentuje i naučná stezka s informačními tabulemi.

