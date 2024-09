Lidé se budou moci podívat do bývalé vodárny v Karlových Varech

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karlovy Vary otevřou jednorázově pro veřejnost areál historické vodárny, kde chystá město významné změny. Dnes zanedbaný areál poblíž centra je výjimečný mimo jiné tím, že v něm stále jsou podzemní historická potrubí a filtry. Technicky unikátní prostory jsou ale běžně nepřístupné. Město chce na akci také představit projekty, které by měly prostor bývalé vodárny přeměnit v odpočinkový a sportovní areál, řekl ČTK náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci)."V rámci Dne architektury 28. září, v sobotu, pořádáme akci na meandru, kde bychom chtěli představit veřejnosti všechny projekty, které připravujeme na bývalé vodárně a meandru. Budou otevřeny všechny přístupy do podzemních filtrů, které budou uzpůsobeny tak, aby si je veřejnost je mohla prohlédnout. Budou tam představeny projekty těch budov, které chceme zachovat a nechceme je demolovat," zve na výjimečnou akci Vaněk. Podle něj by tak mohly přijít i nové nápady na využití těchto unikátních prostor.

Část budov chce město odstranit a na jejich místě vybudovat například pumptrackovou dráhu nebo skatepark. Jednou z variant je umístit sem i hudební klub, který by byl blízko centra, ale zároveň by minimálně rušil okolí. V přímé blízkosti areálu totiž nejsou obytné domy. Podle studií, které si město nechalo zpracovat, by ale bytové domy mohly vzniknout na druhé straně silnice, v dnešním areálu plynárny.

Areál první karlovarské vodárny, která zásobovala město filtrovanou vodou z řeky Ohře, vznikl v roce 1882 a fungoval s obměnami technologií do roku 1984, kdy jej nahradila vodárna v Březové. Leží na břehu Ohře a zároveň navazuje na areál meandru, který město přeměnilo v oblíbené místo pro sport, procházky i odpočinek. Zároveň je vodárna u jedné z hlavních ulici města, Západní ulice. Je tak snadno přístupná.

reklama