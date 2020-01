Lidé v Brništi odmítají těžbu na Tlustci, žádají referendum

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Martin Veselka / Wikimedia Commons Obyvatelé Brniště na Českolipsku odmítají obnovení těžby čediče na kopci Tlustec. Žádají proto vyhlášení místního referenda. / Ilustrační foto

Obyvatelé Brniště na Českolipsku odmítají obnovení těžby čediče na kopci Tlustec. Žádají proto vyhlášení místního referenda. Pod petici za jeho vyhlášení posbíral přípravný výbor za jediný týden 353 podpisů, což je víc než požadovaných 30 procent oprávněných osob. Dnes to řekla zmocněnkyně přípravného výboru Lucie Kotrbatá. Organizátoři reagují peticí na listopadové rozhodnutí obecního zastupitelstva, které po letech odmítání vydalo souhlas s obnovením těžby.

Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století. V roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). V letech 2003 a 2004 byla těžba krátce obnovena, pak se ale definitivně zastavila. O obnovu těžby několik let usiluje firma Kamenolom Brniště. Počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně. Těžba je naplánována na 20 až 30 let.

"Lidé mají obavy z následků těžby. V Luhově proběhla anketa a nadpoloviční většina vrácených lístků byla proti těžbě, zastupitelé to ale nevzali na zřetel. Proto jsme se rozhodli dát lidem šanci, aby se mohli sami vyjádřit. Místní mají obavy z dopravy, z toho, že budou praskat domy, jak dopravou, tak odstřely. Bojí se o vodu, v plánu je vrt, protože těžař potřebuje vodu na zkrápění," řekla Kotrbatá. Mnozí obyvatelé si ještě těžbu pamatují a nechtějí, aby se vrátila. "Já sama tu žiju sedm let, těžbu jsem nezažila a mám z ní velký strach," podotkla.

Obnovení těžby se nelíbí obyvatelům z nedalekého Velkého Valtinova ani Jablonného v Podještědí, nesouhlasí s ním Sdružení na záchranu kopce Tlustec ani Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ). Naopak zastupitelstvo Brniště, které se proti obnovení těžby také léta stavělo, schválilo souhlas s přípravou a následnou těžbou kamene a uložilo starostovi, aby jednal s krajem o vybudování obchvatu Luhova, Jablonného a Mimoně a dojednal smlouvu o kompenzaci s firmou Kamenolom Brniště.

Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. Spor o obnovení těžby se táhne od roku 2012. Obavy z obnovení těžby zesílily v závěru loňského roku poté, co ministerstvo životního prostředí udělilo výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. O obnovení těžby čediče bude rozhodovat báňský úřad, není to v kompetenci samosprávy Libereckého kraje ani krajského úřadu. Podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) je jedinou šancí, jak snahy o obnovení těžby jednou provždy zastavit, odepsání zásob kamene na Tlustci. Odbor životního prostředí dostal v úterý na zastupitelstvu za úkol tuto možnost prověřit.

