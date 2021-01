Lidé v centru Valašského Meziřící požadovali vyšetření otravy Bečvy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radim Holiš / Radim Holiš / Wikimedia Commons Viník ekologické havárie z 20. září není známý. Policie stále čeká na vyjádření znalce. Klíčový posudek týkající se rozborů vzorků vody měl být původně hotov do 20. prosince, znalec poté požádal o delší lhůtu.

Zhruba dvě stovky lidí se dnes v centru Valašského Meziříčí zúčastnily dalšího protestního pochodu za spravedlivé vyšetření loňské otravy řeky Bečvy. V září do ní podle České inspekce životního prostředí unikly kyanidy, které poškodily vodní biotop asi na 40 kilometrech toku od Valašského Meziříčí po Přerov. Do kafilerie tehdy odvezli rybáři více než 40 tun ryb. Viníka ekologické havárie úřady zatím nenašly.

Protestující se dnes ve 14:00 sešli na valašskomeziříčském náměstí, odkud po úvodních proslovech organizátorů vyrazili k nedalekému soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. "Různých pochybností o vyšetřování je spousta a rádi bychom upozorňovali na to, že úřady nekonají tak, jak by konat měly," řekl novinářům organizátor akce Jan Husák.

Dnešní pochod měl podle Husáka upozornit zejména na "naprosto neprofesionální přístup České inspekce životního prostředí". Nejasnosti podle něj panují zejména kolem existence zásadních vzorků vody, které měly být odebrány v den úniku kyanidů do Bečvy.

Petici za objasnění postupu úřadů při vyšetřování havárie už podepsaly tisíce lidí. "Je vidět, že to je téma, které velmi rezonuje společností," podotkl Husák. Úřady a stát podle něj kvůli pochybnému vyšetřování okolností havárie ztrácejí v očích veřejnosti svoji důvěryhodnost.

Jednatel Českého rybářského svazu z Hustopečí nad Bečvou Stanislav Pernický dnes novinářům řekl, že Bečva je u Valašského Meziříčí ve směru na Přerov i po čtyřech měsících od havárie stále mrtvou řekou. "Ryby, které jsou generační, tedy o velikosti 50 až 70 centimetrů, tam nejsou žádné," upozornil Pernický.

Do Bečvy byly vysazeny zatím jen drobné ryby o velikosti několika centimetrů. "Předpokládáme, že přežijí a život se bude postupně rodit. Máme dohodu, že bychom na jaře vysadili do této řeky také generační ryby, aby se tam mohl život rychleji obnovovat," uvedl Pernický, podle kterého tento proces zabere několik let. Pernický je přesvědčen o tom, že téma zářijové havárie musí zůstat v hledáčku veřejnosti, aby se okolnosti úniku kyanidů řádně vyšetřily.

Viník ekologické havárie z 20. září není známý. Policie stále čeká na vyjádření znalce. Klíčový posudek týkající se rozborů vzorků vody měl být původně hotov do 20. prosince, znalec poté požádal o delší lhůtu. Policie uvedla, že pokud budou známy nové okolnosti případu, tak je zveřejní. Délku vyšetřování kritizuje mnoho politiků i veřejnost. Odborníci v pondělním pořadu Reportéři ČT řekli, že odebrání vzorků po havárii na Bečvě bylo opožděné a nedostatečné.

Deník Referendum v listopadu napsal, že se v den otravy Bečvy v chemičce Deza, která patří do holdingu Agrofert, stala havárie. Podle deníku se incident stal v kaustifikační jednotce, odkud unikla směs látek. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka poté řekl ČTK, že šlo o provozní událost, která neměla charakter havárie a z podstaty nemohla být příčinou otravy.

