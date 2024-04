Lidé v Pardubicích stále častěji odkládají velkoobjemový odpad u popelnic

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Lidé v Pardubicích stále víc odkládají nadměrný odpad u popelnic a nevozí ho sběrných dvorů, kam patří. Zástupci městských obvodů upozorňují magistrát, že jde o velký problém. Lidé nechávají u kontejnerových stanovišť nepotřebný nábytek, domácí spotřebiče, koberce. ČTK to řekli náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO) a starosta městského obvodu II Radek Hejný (ANO).

"Je to celoměstský problém. U některých lidí je to neznalost, ale není jich mnoho. Myslím, že spousta lidí ví, že tam ty věci nepatří. Jejich postih je problematický," řekl Hejný.

V Polabinách byla v jedné ulici kamera, která zachytila lidi, jak odkládají objemné věci ke kontejnerům. Dohledat se dali pouze ti, co přijeli autem, a to podle poznávací značky. "Těm jsme rozdali pokuty. Pokud to přinesou v ruce, identifikace je komplikovaná," dodal Hejný.

Podle něj pomůže instalace kamer u kontejnerových stání, další osvěta a také prodloužení pracovní doby separačních dvorů. Odložené věci z domácností u kontejnerů znehodnocují vzhled města, ale mohou také přitahovat nežádoucí zvěř, vytvářet potenciální ohniska kontaminace a překáží také chodcům a vozidlům, uvedla Klčová.

"Přestože ve městě provozujeme devět separačních dvorů, řada lidí odkládá velkoobjemový odpad ke kontejnerům. Od pondělí do soboty je přitom otevřeno hned několik separačních dvorů. Věříme, že náš apel přiměje lidi, aby třídili správně, je to klíč k naší společné budoucnosti," uvedla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

Dalším problémem v Pardubicích je třídění odpadu. Ačkoli lidé hodně třídí, ne vždy se jim daří správně separovat. V modrých nádobách na papír končí jiný odpad, než tam patří. To samé platí pro žluté popelnice, kam se dávají plasty, tetrapak a kovové odpady. Červené nádoby jsou na použitý olej a tuky. Hnědé kontejnery jsou pro biodpad, do nich lidé mylně hází třeba starý chléb a jiné tepelně zpracované potraviny, které tam nepatří.

"Nesprávné třídění a hromadění odpadu podél popelnic je problém, který jako město samozřejmě registrujeme. Dlouhodobě se aktivně snažíme třídění odpadu co nejvíce usnadňovat doplňováním dalších kontejnerů do již existujících kontejnerových stání nebo vyhledáváním vhodných míst k založení zcela nových kontejnerových stání v lokalitách, kde chybí nebo jsou nedostatečné," řekla Klčová.

