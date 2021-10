Lidé ve Zduchovicích v referendu odmítli výstavbu jelení obory

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jiří Sedláček / Jiří Sedláček / Wikimedia Commons Proti záměru vlastníků lesa se vyslovilo 119 lidí, opačný názor mělo 60 hlasujících a šest se zdrželo. Rozhodnutí je závazné

Lidé ve Zduchovicích na Příbramsku v referendu odmítli výstavbu jelení obory. Proti záměru vlastníků lesa se vyslovilo 119 lidí, opačný názor mělo 60 hlasujících a šest se zdrželo. Rozhodnutí je závazné, řekl ČTK starosta Petr Švagr (nez.).

Další postup je podle něj nyní na zastupitelích. "Je připravena ke schválení změna územního plánu, kde je obora umožněna. Zastupitelstvo by teď zřejmě mělo na základě rozhodnutí referenda vrátit tuto změnu k přepracování a novému projednání s tím, že zakáže oplocení lesů," uvedl Švagr. Vlastníci lesa se podle něj proti tomu nemohou bránit.

Lidé v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo podniklo v samostatné působnosti obce veškerá zákonná opatření pro povolení výstavby oplocení lesních ploch v katastrálním území obce za účelem vzniku oborního chovu jelena evropského. Podmínkou měl být celoroční přístup do obory po nynějších komunikacích a lesních cestách vstupními branami a celoroční turistický přístup na vyhlídku Na Altánku kolem oplocení obory. V referendu převážila odpověď ne. Z celkového počtu 260 oprávněných voličů se jich do hlasování zapojilo 186, platných hlasů bylo 185.

Odpůrcům se nelíbí, že by lesní území o rozloze zhruba 70 hektarů mělo být oploceno. Jiní lidé poukazovali naopak na to, že jde o soukromý majetek, s nímž by měl mít vlastník možnost nakládat po svém. Zastupitelé se ve věci nemohli shodnout, proto se konalo referendum. Aby bylo platné, musí v něm podle zákona hlasovat aspoň 35 procent oprávněných voličů. Závazné je v případě, že konkrétní odpověď označila většina hlasujících v referendu a zároveň aspoň 25 procent všech voličů.

