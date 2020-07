Lokality Vysočiny zvažované pro úložiště žádají setkání s Babišem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wellphoto / Shutterstock Radioaktivní odpad

Obce z obou lokalit na Vysočině zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu žádají dopisem o schůzku premiéra Andreje Babiše (ANO). Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) schválila minulý měsíc snížení počtu vytipovaných lokalit pro úložiště v Česku z devíti na čtyři. Ve zúženém seznamu zůstaly z Vysočiny lokality Hrádek na Jihlavsku a Horka na Třebíčsku. Konečné slovo bude mít vláda.

Podle zástupců obcí lze předpokládat, že vláda bude tento bod projednávat brzo. Premiéra žádají o osobní schůzku v nejbližším možném termínu. Odvolávají na jeho květnové vyjádření v Poslanecké sněmovně, kde podle nich přislíbil další možnou diskusi k tomuto tématu.

"Dle našeho názoru je zásadním pochybením celého procesu, že jak SÚRAO, tak ministerstvo průmyslu a obchodu, nedodržely své sliby, že před zúžením počtu lokalit bude přijat příslušný zákon o zapojení dotčených obcí a veřejnosti," uvedly obce dopise adresovaném premiérovi. Argumentují také tím, že závěrečná zpráva, podle níž se snížil počet lokalit pro úložiště, nebyla oficiálně zveřejněná a dotčené obce ji nemohly připomínkovat. Podle obcí nelze vyloučit, že některé podklady a závěry zprávy neodpovídají skutečnosti. "Tento zásadní procesní aspekt může být i důvodem pro budoucí možné soudní spory spojené se stavbou hlubinného úložiště," stojí v textu.

Lokalita Hrádek zasahuje do území šesti obcí, lokalita Horka zahrnuje devět obcí na pomezí Třebíčska a Ždárska. O sepsání dopisu premiérovi informoval společný právní zástupce obcí z Hrádku Luboš Kliment, za území Horka společnou aktivitu ČTK potvrdil starosta Rudíkova Zdeněk Souček.

Mezi čtyři lokality, které by měl stát dál zkoumat kvůli stavbě úložiště, je kromě dvou území Vysočiny Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.

