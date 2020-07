Loučovice zahájily revitalizaci Spirova kanálu

Zdroj | loucovice-historie.cz Kanál z přelomu 19. a 20. století původně sloužil jako náhon k elektrárně.

Loučovice na Českokrumlovsku zahájily revitalizaci Spirova kanálu. Rekonstrukce 1,6 kilometru dlouhého kamenného kanálu bude stát zhruba 39 milionu korun. ČTK to řekl starosta Loučovic Jan Kubík (ANO). Kanál z přelomu 19. a 20. století původně sloužil jako náhon k elektrárně, v 70. letech minulého století jej pak někdejší loučovické papírny zavezly odpadem.

"Chceme, aby z kanálu byla nejen turistická atrakce, ale aby měl i jiný účel. Jednáme proto s Povodím Vltavy a rybáři o možném využití," uvedl Kubík. Podle něj například připadá v úvahu, že by kanál fungoval jako chovné místo pro lipany.

Loučovice o obnově kanálu uvažovaly delší dobu, původně měla revitalizace začít před dvěma roky. Podle starosty si ale příprava projektu vzhledem k jeho složitosti vyžádala delší čas. Náklady na revitalizaci z velké části pokryje dotace Státního fondu životního prostředí.

Součástí projektu je i odstranění ekologické zátěže, která vznikla poté, co za minulého režimu loučovické papírny zavezly kanál odpadem.

Papírny byly před rokem 1989 jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a pracovaly v nich tisíce lidí. Poté podnik výrobu postupně utlumoval až ji v roce 2010 zastavil úplně.

"Osud Loučovic je typický pro celé Lipensko. Zánik tisíců pracovník míst, stěhování celých rodin za prací mimo region a mladí po studiích se již nechtějí vracet, protože zde není práce a ve městě je život jednodušší. Od poloviny 90. let tady zaniklo přes 4000 pracovních míst, přičemž za posledních deset let to bylo 1500 pracovních míst," uvedl předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek. Podle něj může region nyní těžit hlavně z cestovního ruchu a Spirův kanál se může stát jednou z turistických atrakcí.

