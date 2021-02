Lovci fosilií na Tchaj-wanu objevili doupata obřího červa

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kris-Mikael Krister / Flickr Tento tvor mohl být podobný současnému dravému červu druhu Eunice aphroditois (na obrázku), který číhá ukrytý v písčitém mořském dně a ven má vystrčená jen tykadla, jimiž je schopný ucítit kořist.

Podmořská doupata obřího červa, který před 20 miliony let ze zálohy přepadal mořské tvory plovoucí kolem, objevili na Tchaj-wanu lovci fosilií. Vědci věří, že dva metry dlouhé nory, které se našly v pravěkém mořském sedimentu, byly kdysi domovem prehistorického predátora schopného prudce vyrazit z úkrytu a stáhnout do svého brlohu nic netušící kořist, napsal zpravodajský server The Guardian

Tento tvor mohl být podobný současnému dravému červu druhu Eunice aphroditois, který číhá ukrytý v písčitém mořském dně a ven má vystrčená jen tykadla, jimiž je schopný ucítit kořist. I když mají mořští červi z kmene kroužkovců měkké tělo, Eunice aphroditois má ostré a silné zuby, jimiž dokáže překousnout rybu vedví.

"Po 20 milionech let není možné říci, jestli tuto noru vyhloubil nějaký předek červa Eunice aphroditois, anebo jiný predátorský červ, který žil a lovil víceméně stejným způsobem," řekl profesor Ludvig Löwemark, sedimentolog tchajwanské Národní univerzity.

"Chování dravých mořských červů se může značně lišit, ale nalezené doupě naznačuje, že tehdejší tvor byl dost podobný současným červům žijícím v mělkých vodách, kteří vyrazí ven, popadnou rybu a stáhnou ji dolů," dodal Löwemark.

Zatímco v latinském názvu červa Eunice aphroditois je slyšet jméno starověké řecké bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy Afrodity, anglicky se tento červ jmenuje "Bobbit Worm". Jméno dostal podle amerických manželů Johna a Loreny Bobbittové. V roce 1993 se tato dvojice dostala do pozornosti světových médií, když manželka po letech fyzického a sexuálního týrání manželovi uřízla penis kuchyňským nožem.

Löwemark a jeho kolegové objevili fosilní červí doupě, když studovali 20 milionů let starou sedimentární horninu na severovýchodním pobřeží Tchaj-wanu. Nory byly zpevněné slizem, a díky tomu jsou odolnější vůči erozi horniny, takže někdy vystupují ze skalních stěn pískovce.

Ve zprávě, kterou zveřejnil odborný časopis Scientific Reports, vědci popsali 319 podobných mělkých nor ve 20 milionů let starém pískovci, což naznačuje, že tehdejší mořské dno bylo těmito červy hustě zabydlené. Vědci doufali, že by některá z nor mohla obsahovat fosilní pozůstatky kořisti nebo samotných červů, ale zatím žádné nenašli.

Löwemark doufá, že jednoho dne bude mít šanci studovat i žijící červy Eunice aphroditois. "Jsou to pozoruhodná zvířata," řekl. "Ale když je objevíte, není úplně rozumné plavat k ním příliš blízko."

