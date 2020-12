Méně sójových plantáží znamená více těch palmových. Ne každé řešení problémů s výživou je výhra

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | 1737576 / 1737576 / Pixabay Sójové boby se využívají i pro výrobu olejů. Pokles v jejich produkci by zvýšil poptávku po ekonomické alternativě.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Když se rozhodnete ukončit světový hladomor, ne vždy přitom dokážete současně vyřešit i problematiku kvality lidského života, chudoby nebo zachování biodiverzity. Nepřímé dopady některých technicky pokročilých a na první pohled nadějných řešení mohou bolet. Píše o tom Phys.org

Sója je považována za metlu jihoamerických pralesů, jejichž odlesňování má rozšířit prostor pro její produkci. Na vlně kolektivní viny za ničenou Amazonii se tu podle všeho vezou i lidé, kteří holdují hovězímu masu z dovozu. Protože k výkrmu krav je sója zapotřebí. Až potud je to jasné, a technické řešení – nahradit sóju ve výkrmu skotu derivátem z rostlinného odpadu – má silný potenciál ke změně. Sníží se tak produkce organických odpadů, které budou recyklovány na krmivo pro dobytek, ani nebude třeba kácet pralesy kvůli zakládání sójových plantáží.

Jenže sójové boby se využívají i pro výrobu olejů. Pokles v jejich produkci by zvýšil poptávku po ekonomické alternativě. „A tou je v současnosti olej palmový. Devastace pralesů by se tedy nezastavila, jen přesunula jinam, “ upozorňuje Andy Jarvis z Mezinárodního centra pro tropické zemědělství (CIAT) a spoluautor studie, která varuje před snadnými řešeními. Podle autorů totiž ne každý chytrý nápad akceleruje změnu k lepšímu. „Technická řešení nabízí vysoký potenciál ke změně, ale k jejich zavádění bychom měli přistoupit až poté, co přesněji pochopíme jejich nepřímé dopady.“

Další lákavé změny, které přináší rizika

Automatizace a robotika může vytvořit „precizní zemědělství budoucnosti“. Zvýšit produkci, snížit ceny, omezit negativní vlivy hnojiv a postřiků. Současně ale rapidně sníží potřebu po zaměstnání nekvalifikované pracovní síly. Jinými slovy, uvrhne do bídy stovky milionů lidí a malých farmářů, o jejichž práci a produkci už nebude zájem. Programovaná a vysoce personalizovaná nutriční technologie vám může na míru předepsat to, co si vaše zdraví žádá, přesně podle vašeho genetického a metabolického profilu. Výsledkem může být extrémní a neudržitelný nárůst poptávky po zdravých potravinách.

Modifikované obilniny, které v půdě obnovují zásoby dusíku, mohou výrazně přispět k očištění zemědělství od neudržitelné poptávky po hnojivech a snížit znečišťování vodních zdrojů. Současně ale přispějí ke snížení cen již tak příliš konzumovaných potravin a navýšit tak rapidně výskyt nepřenosných civilizačních chorob. Například cukrovky. „Nové technologie nesou příslib změny, ale musíme si být opravdu jisti, že jejich zapracování je skutečně win-win situací. Což ne vždy platí. A když domyslíme jejich důsledky, ne vždy jsou skutečně v souladu s danými Cíli udržitelného rozvoje,“ dodává Ana Maria Loboguerrero, spoluautorka studie.

Nedostatek vody, ztráta biodiverzity, fakt, že 30 % vyprodukovaných potravin je promrháno a že 2 miliardy lidí se stravují nezdravě, jsou jasnými symptomy toho, že globální produkční systém a potravní bezpečnost selhává. Podlehnout na pohled slibným řešením bychom ale snadno neměli.

reklama