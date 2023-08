Mimořádná pomoc pro zemědělce bude letos 240 milionů korun, řekl Výborný

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Čeští zemědělci letos dostanou 240 milionů korun mimořádné pomoci. Stát ke 160 milionům korun z peněz EU přidá kofinancování v padesátiprocentní míře, tedy 80 milionů korun ze státního rozpočtu, řekl dnes v Českých Budějovicích ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Peníze by se měly rozdělit mezi pěstitele ovoce, zeleniny chmele a chovatele dojného skotu.

Výborný řekl, že se na kofinancování ze státního rozpočtu domluvil s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Na dojný skot by podle něj z pomoci mělo jít 80 milionů, které k penězům z EU vláda přidá ze státního rozpočtu. Měla by to podle něj být určitá kompenzace za to, že ministerstvo kvůli úsporám zrušilo dotační programy pro chov skotu na maso a chov dojnic.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) minulý týden uvedl, že kvůli nedostatku financí se ruší dotační programy ze státního rozpočtu, které směřovaly na chov dojnic a skotu bez produkce mléka. Podle ministerstva by to mělo ušetřit zhruba 310 milionů korun. Částka vychází z toho, kolik se vyčerpalo na podpory v loňském roce.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal dnes ČTK řekl, že ministerstvo na poslední chvíli zrušilo dotaci, kvůli které museli chovatelé již od loňského září plnit všechny podmínky, aby ji mohli získat. Peníze z balíčku mimořádné pomoci jako alternativní řešení zrušené podpory je částka, která dotaci určitě nenahradí.

Zemědělci podle Doležala v současnosti prodávají mléko pod výrobními náklady. "Cena spíše klesá, než aby se vracela na rentabilní úroveň," doplnil. Lze proto také očekávat, že někteří chovatelé mohou omezovat své chovy nebo se někteří mohou rozhodnout, že s nimi úplně skončí.

Ministerstvo zrušení dotací zdůvodnilo tím, že v roce 2022 měl podle odhadu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) sektor produkce mléka velmi dobré hospodářské výsledky a za období mezi lety 2017 až 2022 měl kumulovaný zisk 4,8 miliardy korun. Na chov skotu i chov krav bez produkce mléka mohou zemědělci čerpat podporu z dalších programů národních dotací i z evropských dotací.

Evropská komise v podpůrném balíku pro zemědělce navrhla rozdělit zhruba 7,8 miliardy korun. Peníze mají kompenzovat kromě jiného dopady dovozů zemědělských komodit z Ukrajiny na evropský trh nebo rostoucí náklady firem.

