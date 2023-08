Ministerstvo bude zkoumat vliv berounského tunelu na životní prostředí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Horakvlado / Wikimedia Commons Pohled na město od samoty U Studánky. Český kras v pozadí.

🍃 Podali jsme žádost EIA pro Berounský tunel!@mzpcr tak může odstartovat proces posouzení budoucí téměř 25kilometrové stavby na životní prostředí. Přesto, že příprava i stavba potrvají ještě řadu let, už teď v trase tunelu probíhají geologické vrty s hloubkou až 200 metrů. Co… pic.twitter.com/zuoWZyXuIU — Jiří Svoboda (@jirisvoboda_cz) August 3, 2023

Ministerstvo bude zkoumat vliv plánovaného berounského železničního tunelu na životní prostředí. Správa železnic podala žádost na ministerstvo životního prostředí (MŽP). Minulý týden to uvedl ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na twitteru . Železniční tunel, který by měl měřit téměř 25 kilometrů, by měl zlepšit spojení z Prahy směrem na Plzeň.

Berounský tunel je součástí novostavby trati mezi stanicemi Praha-Smíchov a Beroun. Svoboda uvedl, že se zrychlí cesta mezi Smíchovem a Beroun z nynější více než půl hodiny na 13 minut. Z Prahy do Plzně by měla cesta trvat díky tunelu 45 minut, tedy o půl hodiny méně než nyní. Zrychlí tak i mezinárodní doprava mezi Prahou a Mnichovem či Norimberkem.

Podle Svobody vybudovaný tunel uvolní stávající trať do Berouna pro příměstské vlaky, expresní osobní i nákladní doprava pojede tunelem.

Proces od zkoumání vlivu stavby na životní prostředí (EIA) po vydání stavebního povolení podle schématu MŽP obvykle trvá 1,5 roku, v případě žaloby se může proces protáhnout o půl roku. Proces EIA zahrnuje také zkoumání dopadu samotné výstavby na životní prostředí, například hlučnost stavby či vliv vibrací na nejbližší zástavbu.

Správa železnic počítá s dokumentací pro stavební povolení v letech 2024 až 2027. Zahájení stavby plánuje v roce 2028, práce by měly trvat přes sedm let.

Nová dvoukolejná trať, která bude součástí třetího koridoru, začne úpravou výjezdu ze stanice Praha-Smíchov, kde ke dvěma stávajícím kolejím přibudou další dvě. Trať povede převážně v tunelu, který začne pod Barrandovem a vyústí u Berouna. Dále bude nový koridor pokračovat estakádou přes údolí Berounky. Na pražské straně tunelu bude vybudována odbočka na Branický most ve směru Praha-Krč a na berounské straně tunelu bude připravena odbočka pro navazující novou vysokorychlostní trať ve směru na Plzeň. Nový tunel bude navržen na maximální rychlost 200 km/h.

