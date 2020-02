Ministerstvo zemědělství: Zásoby vody jsou malé, na jaře můžou vyschnout menší toky

Vilém N 12.2.2020 06:46

Zvláštní. Já na zahradě se střechy chatky nachytal 6 kubíků vody. Na zavlažování záhonů v době sucha. Sousedé v okolí to dělají stejně. Ministerstvo zemědělství má problém? Myslím na to vždy, když jdu kolem místního potoka, který v kamenném korytě běží rovně z kopce dolů do Bíliny a rovnou do Labe a pryč.

