Módní průmysl hledá alternativy ke kůži. Jsou ale skutečně ekologičtější?

Svatá Prostoto 29.10.2020 16:04

No to je zase úchylárna ... maso sežereme a s tou kůží uděláme jako co? Vyhodíme a koupíme si hadry a boty z náhražky?



U těch kožešin bych to ještě chápal, i když nevím o co je horší zvíře chovat pro maso, než pro kožešinu. U ohrožených druhů to pak samozřejmě beru taky. Ale u kůže běžně chovaných domácích zvířat, popřípadě třeba běžně lovené zvěře?



Spolek magorů který se maj zbytečně dobře a vymýšlí ptákoviny.



Jediné, s čím plně souhlasím, by byl ten příklon ke kvalitě a opuštění trendů typu, musím si koupit něco nového, bo puntíky z jara jsou out a teď frčí (koso)čtverečky.



Odpovědět