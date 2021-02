Modrá planeta? Akutní nedostatek vody je blíž, než si myslíme

Jan Cedič 5.2.2021 07:34

No a už je to tu zase. Pláč nad tím, že není to nebo že dochází ono. To, že je to s vodou na planetě špatný, tak to se řeší už desítky let. Ale na druhou stranu lkají zřejmě ty samé plačky nad tím, jak klesá porodnost a jak je potřeba s tím něco udělat. Všechna opatření, která se proti nějakému nedostatku učiní nebo chystají, tak mají vyřešit jen následek nikoliv příčinu. Ale pokud nebude vyřešena příčina nebudou odstraněny důsledky. A příčina musí být jasná snad každému, kdo nemá v hlavě šrot. Lidí je prostě jak sr..ek. Jediným funkčním řešením je postupné snížení počtu lidských parazitů na globusu, a to zásadně, nejlépe o jednu nulu. Některé části světa a jsou to zrovna ty, kde je vody fakt dost málo jsou doslova zaplaveny lidmi a porodnost tu dosahuje astronomických výšin, taková Afrika či jihovýchodní Asie jsou fakt dobrý příklad. Tak vo tom to je !

Odpovědět