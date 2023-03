Moravskoslezský kraj podpoří chovatele koz a ovcí, kterým způsobují škody vlci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Moravskoslezský kraj podpoří chovatele koz a ovcí, kterým způsobují škody útočící vlčí smečky. Mezi 36 chovatelů rozdělí 3,2 milionu korun. Loni to bylo o 300 000 korun více. Částku schválili zastupitelé. Zemědělci mohou žádat až o 100 000 korun na pořízení ohradníků či pasteveckých psů.

"Chov ovcí do Beskyd patři, je to tradice. Bez něj by se změnil ráz krajiny," řekla radní Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS). Dodala, že útoky vlka způsobují velké škody, proti kterým se farmáři potřebují bránit. "Přispějeme proto úplně všem žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu," řekla.

Kraj vyhověl 36 chovatelům z okolí Jablunkova, Krnova, Nového Jičína a Třince, mezi které rozdělí 3,2 milionu korun. Krajské peníze budou moci být využity na nákup elektrických ohradníků se zdroji, mobilních košárů, které slouží pro přechodné ustájení stád, nebo třeba pasteveckého psa.

"Chceme tak v maximální možné míře posílit opatření ke snížení škod způsobených vlkem. Stáda ovcí do Podbeskydí i dalších částí regionu patří, tuto tradici chceme určitě zachovat," uvedla radní. Doplnila, že v minulém roce už kraj chovatele tímto způsobem podpořil, rozdělil jim na ochranu stád 3,5 milionu korun. Každý chovatel mohl předložit jednu žádost maximálně na 100 000 korun.

