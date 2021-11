Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zbývá nám minuta do půlnoci a musíme jednat hned teď, zdůraznil dnes britský premiér Boris Johnson na začátku summitu světových lídrů na klimatické konferenci OSN ve skotském Glasgow. Pokud nebudou země jednat v boji proti klimatickým změnám dnes, "bude příliš pozdě na to, aby to učinily zítra naše děti," dodal předseda vlády země, která COP 26 hostí. Generální tajemník OSN António Guterres pak lídry vyzval, aby zachránili lidstvo, jež si podle něj v současné chvíli kope vlastní hrob.

Johnson uznal, že změna bude těžká, a vyjmenoval katastrofické scénáře hrozící, pokud dále poroste průměrná světová teplota oproti úrovni před průmyslovou revolucí.

“It’s one minute to midnight and we need to act now."



UK Prime Minister Boris Johnson, whose government is hosting the #COP26 talks, warned that humanity has run down the clock on climate change. https://t.co/yEKgpNQq6P — CNN International (@cnni) November 1, 2021

Celá planeta Země se podle britského premiéra ocitla v pozici fiktivního britského tajného agenta Jamese Bonda, který je často přivázán k zařízení, jež může zničit celý svět, zatímco na hodinách odtikává čas. "To zařízení na zničení je světa je ale skutečné," varoval Johnson s odkazem na klimatické změny.

"Pokud z tohoto COP 26 v Glasgow neučiníme okamžik, kdy se začneme reálně zabývat klimatickými změnami, bude ve světě nezkrotitelný vztek a netrpělivost," řekl premiér asi 130 světovým lídrům včetně amerického prezidenta Joea Bidena; na konferenci ale chybí vrcholní představitelé Ruska a Číny.

"Musíme se posunout od řečí, debat a diskuzí ke společným a skutečným činům," dodal Johnson.

Nevládní organizace Greenpeace ocenila Johnsonův apel na okamžitou akci pro ochranu klimatu, zároveň jej ovšem obvinila z pokrytectví. Politické kroky ministerského předsedy vedou "opačným směrem", citoval představitelku britské odnože ekologické organizace Rebeku Newsomovou deník The Guardian. Newsomová uvedla, že si Johnson nechává otevřené dveře pro další těžbu ropy a zemního plynu v Británii, ačkoli je to "neslučitelné s globálním cílem snížit oteplování o 1,5 stupně".

"Zahajujeme tuto klimatickou konferenci, zatímco stále směřujeme ke klimatické katastrofě. Mladí lidé to vědí. Každá země to vidí. Malé rozvojové ostrovní státy - a další ohrožené země - to zažívají. Pro ně není selhání přípustné. Selhání je rozsudek smrti," řekl v Glasgow generální tajemník OSN Guterres. "Je čas říct dost," dodal a vyzval světové lídry, aby místo vyčerpávání zdrojů naší planety "zvolili ochranu naší budoucnosti a zachránili lidstvo".

Před světovými vůdci vystoupil také britský princ Charles. "Oči a naděje celého světa se upírají na vás," řekl následník britského trůnu. Výsadní roli v boji se změnami klimatu by přitom podle něj měly sehrát velké korporace. "Nemám žádných pochyb o tom, že soukromý sektor je připraven splnit svou úlohu," řekl Charles a dodal, že cena za nečinnost by byla mnohem vyšší, než cena prevence.

Věhlasný britský přírodovědec David Attenborough uvedl, že motivací v boji proti klimatickým změnám by neměl být strach, nýbrž naděje. "Jsme všichni největší řešitelé problémů, kteří kdy na Zemi existovali," dodal 95letý filmař a popularizátor vědy. Světoví lídři podle něj mají možnost změnit na summitu chod dějin a zachovat na Zemi podmínky, které lidstvu po desítky tisíc let umožnily prosperovat.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) uvádí, že pokud by nadále platily současné závazky zemí k omezování emisí, stoupla by globální teplota do konce století o 2,7 stupně Celsia. Experti se shodují, že extrémním výkyvům počasí, nebezpečnému zvyšování hladin oceánů a nevratným změnám ekosystémů se dá zabránit jen tehdy, pokud se teplota zvýší maximálně o dva, ale lépe jen o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou.

